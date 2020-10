Romero destaca projetos para modernização e urbanização de Manaus

Romero reafirmou que é possível transformar Manaus em uma das cinco melhores cidades para se viver | Foto: Divulgação

Manaus- Com a coligação "Manaus tem pressa", o candidato Romero Reis (Novo) apresentou projetos voltados para a modernização e urbanização de Manaus, como prioridade em seu plano de governo. O anúncio foi feito pelo candidato em entrevista ao programa de rádio Manhã de Notícias, na rádio Tiradentes, nesta quinta-feira (1).



Romero, que é engenheiro e construtor, formado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), tem larga experiência como empresário da construção civil tanto em obras residenciais quanto em obras industriais.

Entre os projetos citados por ele estão; a estruturação da região do Puraquequara como um novo vetor urbanístico e turístico, denominado Ponta Branca (em alusão à orla da Ponta Negra); regularização fundiária; combate às invasões na cidade; ampliação da rede de esgotamento sanitário; construção de habitação popular pelo programa Minha Casa Verde Amarela; e ampliação da iluminação pública, especialmente nas zonas mais afastadas.

Romero lembrou que é possível transformar Manaus em uma das cinco melhores cidades para se viver no Brasil, uma vez que o orçamento público que, em 2020, foi estimado em R$ 6, 2 bilhões, permite ao gestor da cidade implantar projetos importantes.

“Quero colocar minha experiência a serviço da cidade. A melhor maneira de proteger as pessoas é fazer com que a cidade vá bem. Quero pôr as boas práticas da iniciativa privada a serviço da gestão pública”, enfatizou Romero.

Quanto à segurança pública, Romero lembrou que ela também é de responsabilidade do município e que em seu governo vai combater a insegurança com medidas efetivas.

“A falta de segurança também vem da pobreza. Por isso, a geração de emprego será importante para combater a violência. Assim, você melhora a sensação de segurança na cidade. Temos que iluminar a cidade; cuidar dos terrenos baldios e das calçadas; capacitar e treinar a guarda municipal para atuar no circuito turístico, cuidando do patrimônio e das escolas, em harmonia com a Polícia Militar e Polícia Civil”, citou ele.

Romero Reis cumpre uma extensa agenda de entrevistas nos meios de comunicação para mostrar sua plataforma de governo ao longo da campanha eleitoral.

