Rede Em Tempo dá início a entrevistas com candidatos nesta sexta-feira

A rodada de entrevistas tem o objetivo de primar pela democracia independente da questão ideológica dos candidatos | Foto: Arte/ Alexandre Sanches

Manaus – Seguindo a tradição, o Jornal EM TEMPO dará início, a partir desta sexta-feira (2) até o dia 5 de novembro, a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. As entrevistas serão realizadas no estúdio da WEB TV EM TEMPO com candidatos a prefeito, que terão a oportunidade de apresentar as propostas baseadas em seus Planos de Governo.



Na última terça-feira (29), a reunião com os representantes dos prefeituráveis, definiu que as gravações das entrevistas serão realizadas nas terças, e sextas, até o fim do cronograma. Já a exibição do conteúdo será feita um dia após as respectivas gravações.

As entrevistas fazem parte do plano de cobertura das Eleições 2020 e serão conduzidas pela jornalista Daniele Gama, com duração de 30 minutos. Na oportunidade, o candidato poderá comentar sobre os temas de educação, infraestrutura, segurança pública e saúde, e por fim, nas suas considerações finais, explicar porque deseja ser o prefeito de Manaus.

Seguindo as orientações previstas pela Justiça Eleitoral, fica proibido por parte do candidato difamar ou agredir os adversários que seguem na disputa eleitoral com calunias, difamações e injúrias.

De acordo com a diretora de redação da Rede Em Tempo, Glaucia Chair o espaço beneficiará os candidatos e eleitores como uma vitrine para definir o próximo representante do Executivo na capital. “A Rede Em Tempo de Comunicação não poderia ficar de fora desse importante processo democrático que irá definir o gestor da cidade nos próximos quatro anos. Criamos esse espaço para que os prefeituráveis possam expor seus projetos, dando oportunidade ao eleitor de escolher aquele que mais lhe representa", explicou.

Para a gestora da WEB TV, Andrea Barbosa a rodada de entrevistas privilegia a democracia, independente da questão ideológica dos candidatos. “Somos um veículo de comunicação e precisamos primar pela democracia, dando voz aqueles que estão na corrida eleitoral, sendo um espeço aberto a todos, independente da questão ideológica dos envolvidos”, ressaltou.

Em formato de sorteio, a programação das entrevistas contará com a seguinte definição:

02/10 – Alberto Neto (Republicanos)

06/10 – Chico Preto (DC)

09/10 – Coronel Menezes (Patriota)

13/10 – Romero Reis (Novo)

16/10 – Gilberto Vasconcelos (PSTU)

21/10 - Ricardo Nicolau (PSD)

23/10 – David Almeida (Avante)

27/10 – Marcelo Amil (PCdoB)

30/10 –Alfredo Nascimento (PL)

03/11 – Amazonino Mendes (Podemos)

05/11 – José Ricardo (PT)

