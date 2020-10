MP Eleitoral pede impugnação de candidatura de Chico Preto

O Ministério Público Eleitoral, por intermédio do Promotor Eleitoral Francisco Lázaro de Morais Campos, da 1ª Zona Eleitoral, propôs Ação de impugnação de Registro de Candidatura, junto ao Juízo Eleitoral Presidente do Pleito na cidade de Manaus, do candidato a prefeito da capital, Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa (Chico Preto).

O MPE sustenta, na ação, que o candidato se encontra inelegível haja vista que foi condenado por conduta vedada nos autos do Processo TRE/AM nº 2237- 2.2014.6.04.0000, em decisão colegiada publicada em 11/07/2017, a qual somente não aplicou a cassação de diploma em razão da não eleição do Requerente na disputa de cargo majoritário naquela oportunidade, conforme expressamente consignado na decisão.

O promotor eleitoral sustenta, ainda, que o candidato condenado está inelegível por oito anos, a contar da data da condenação. Dessa forma, o MPE requereu ao TRE a impugnação da candidatura de Chico Preto.

A assessoria de imprensa de Chico Preto emitiu nota pública sobre a denúncia. Veja na íntegra:

Diante de decisão absolutamente injusta o candidato a prefeito de Manaus, Chico Preto, recebe com indignação a notícia da impugnação de sua candidatura pelo MPE, usando como base um questão judicial resolvida em 2017.

O episódio utilizado como justificativa é o assassinato do sargento José Cláudio da Silva, o Caju, amigo de longa data do então deputado Chico Preto e sua família. É importante ressaltar que o sargento foi assassinado por dois criminosos enquanto acompanhava a esposa de Chico Preto, na condição de amigo próximo da família.

Em 2017, Chico Preto entrou em acordo com o TRE para pagar multa referente ao episódio, NÃO havendo qualquer implicação de prática criminosa. Como ficha limpa, Chico pôde disputar em 2018 eleições estaduais como candidato a vice-governador.

Agora, em 2020, na mesma condição de ficha limpa, o MPE de maneira parcial e completamente duvidosa impugna sua candidatura a prefeito de Manaus sem haver qualquer mudança no entendimento de que NÃO houve prática criminosa por parte de Chico Preto.

Com o atual cenário, fica evidente o viés persecutório por parte de setores que se sentem ameaçados em virtude de uma candidatura totalmente desvinculada das práticas corruptas de troca de apoios e de favores com o dinheiro dos cidadãos, principalmente por meio da propina e superfaturamento de obras na prefeitura de Manaus.

Por fim, a assessoria de imprensa informa que o candidato Chico Preto irá confrontar com todos os meios possíveis a opinião do promotor Francisco Campos do Ministério Público Estadual.



*Com informações da assessoria