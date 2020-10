Candidatos com apoio de igrejas podem ter vantagem no pleito 2020

As igrejas possuem grande poder de influência em votos religiosos | Foto: Divulgação

Manaus - Desde o início da pré-campanha a busca por alianças políticas se tornou um desafio para os candidatos à Prefeitura de Manaus. No entanto, segundo especialista, os prefeituráveis que estão filiados a partidos que recebem apoio de igrejas evangélicas na capital podem ter vantagem no pleito. Nesse cenário, as chapas encabeçadas por Alberto Neto (Republicanos), Chico Preto (DC) e Coronel Menezes (Patriotas) conquistariam uma parcela considerável do eleitorado.



Apesar do Brasil ser um estado laico, é comum ver políticos usando argumentos religiosos para justificar projetos de lei ou programas de governo. Em tempos de eleições, é fácil identificar líderes religiosos concorrendo a cargos ou defendendo os postulantes. Desde a campanha de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro encontrou um porto seguro no apoio das bancadas evangélicas do Congresso Nacional, o fenômeno se tornou ainda mais forte, tomando grande proporção nas eleições municipais de todo o país este ano.

Em Manaus, dos 11 nomes que concorrem ao pleito, pelo menos quatro recebem apoio de representantes evangélicos nos bastidores. Entre os candidatos está o Coronel Menezes, Alberto Neto, Chico Preto e o candidato a vereador Amauri Colares (Republicanos), que desde o início da campanha buscam conquistar o eleitorado com discursos religiosos.

Para o cientista político Carlos Santiago, as igrejas evangélicas possuem grande poder de influência em votos religiosos, no entanto o eleitor não deve utilizar religião para impor seus valores, uma vez que os representantes devem ser eleitos por suas propostas de melhoria para a população.

“As igrejas detêm força para eleger. Em um pleito bem disputado e em uma sociedade religiosa como Manaus, a fé religiosa estará presente nas campanhas de 2020. Mas, é preciso que o eleitor entenda que vamos eleger vereadores e prefeitos que irão cuidar de toda a cidade. Em candidaturas para o executivo e legislativo, o eleitor precisa pensar no bem-estar de todos, sendo crentes ou não”, analisou.

Mesmo tendo uma forte identificação entre a sigla filiada e a Igreja Batista, Chico Preto acredita que a instituição religiosa é de grande importância e pode vir a ajudar na eleição, mas os temas não devem ser confundidos pelo eleitorado.

“Não misturo as coisas. Igreja, na minha avaliação, não é lugar de política, é lugar de falar sobre o reino de Deus. É fato que muitos pastores me apoiam, mas não há imposição a nenhum fiel. O apoio é por identificação com os valores que eu defendo”, declarou.

Até o fechamento desta matéria, Alberto Neto e Coronel Menezes não se posicionaram sobre as alianças com igrejas evangélicas.

Voto de Altar

Utilizado por partidos religiosos, o voto de altar é referente a mensagens políticas em locais evangélicos ou campanhas e tem como objetivo conquistar o maior número de eleitores. Para a cristã Nayara Silva, os costumes ideológicos precisam ser levados em conta na hora de eleger os representantes da cidade. A eleitora garante que essa será um dos pontos que levará para as urnas.



“Todos dizem para analisar propostas e escolher o candidato com quem o eleitor se identificar. Eu votarei naquele que defender as coisas de Deus acima dos homens, acredito sim que, com as doutrinas passadas pela igreja, teremos uma sociedade que valorize a família e os costumes”, considerou.

Já a eleitora Gisele Batista considera que os apoios de igrejas aos candidatos não deveriam afetar diretamente no eleitor, por entender que um político não deve defender apenas um grupo, mas toda a sociedade. “Muitas pessoas dentro da igreja tomam o que é dito ali pelas autoridades religiosas como verdade absoluta e esquecem que são seres humanos e podem fazer escolhas erradas. Eu prefiro seguir o que acho que será melhor não só para mim, mas para a sociedade no geral”, disse.

