Nicolau propõe criação de primeiro hospital municipal em Manaus

Outros projetos do candidato, é a construção de novos espaços destinados a saúde da mulher | Foto: Divulgação

Manaus - Pela coligação 'Pra Voltar a Acreditar', o candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau (PSD) apresentou suas propostas para a saúde pública da capital durante o debate transmitido pela TV Band Amazonas na noite da última quinta-feira (1). Entre os projetos do candidato, está construção do primeiro hospital municipal para cirurgias eletivas.



“Vamos fazer a verdadeira transformação na saúde pública de Manaus. Elevar a cobertura básica para 100% das pessoas que precisam do SUS e criar os CAIS (Centro de Atenção Integral à Saúde), com ambulatório de especialidades e exames de imagens e laboratoriais num único lugar. Fora isso, fazer o primeiro Hospital Municipal voltado a cirurgias eletivas. Quem está me vendo agora sabe das filas vergonhosas para cirurgias eletivas, que o cidadão leva meses e anos para conseguir”, enumerou o candidato.

Com ampla experiência na gestão de saúde e um vice que é médico, o cirurgião uro-oncologista Dr. George Lins (PP), Ricardo Nicolau também tem a saúde da mulher manauara como prioridade. A implantação de uma política ampla e abrangente para a população feminina da cidade e a criação da Clínica da Mulher na rede pública municipal foram outras metas citadas pelo candidato durante a transmissão.

“Inclusive, hoje, eu inaugurei o Comitê da Mulher, não só para as quase 70 candidatas que a nossa coligação tem, mas para discutir políticas da mulher. Nós temos uma proposta clara, que é a Clínica da Mulher para a prevenção e tratamento do câncer do colo do útero e de mama. É preciso fazer uma ampla política de inclusão das mulheres no mercado de trabalho, na saúde, na educação dos seus filhos e garantir que seus direitos sejam preservados e resguardados", defendeu o candidato a prefeito.

Ricardo Nicolau, que montou em quatro dias o Hospital de Campanha Gilberto Novaes no pico da pandemia em Manaus, fez críticas ao poder público pela má condução das ações de enfrentamento da pandemia de Covid-19. “A prefeitura e o governo foram omissos e, até hoje, não têm uma estratégia efetiva para o primeiro atendimento do paciente com coronavírus, com diagnóstico e tratamento precoce e atendimento adequado nos hospitais. Eu sei como fazer, tenho experiência e já demonstrei que posso e vou fazer uma grande administração nessa cidade”, assegurou.

Mais pela saúde

A área da saúde é uma das prioridades do Plano de Gestão de Ricardo Nicolau. Entre as principais ações está a construção de um Pronto-Socorro Odontológico 24 horas, em cada zona da cidade; uma nova Maternidade Municipal para partos de alto risco, com 150 leitos; e programas como o Saúde da Mulher, o Check-Up da Família e o Saúde Escolar, voltado aos estudantes da rede municipal de educação.

“Vamos fazer uma saúde que atenda a todos com dignidade e respeito. Queremos garantir que a população de Manaus seja assistida, independente da sua localidade, com qualidade e também com planejamento futuro para a redução de endemias e do número de mortalidade infantil, fortalecendo a presença da rede pública municipal de saúde em todas as zonas administrativas”, explicou o candidato.

A Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT) e possui um total de 226 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Ricardo Nicolau apresenta Clínica da Mulher e inaugura comitê feminino