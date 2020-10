David quer transformar Manaus na cidade mais arborizada do país

Candidato afirmou que irá recriar pasta do Meio Ambiente para modernizar a gestão dos resíduos sólidos de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Uma das principais metas do candidato David Almeida (Avante) para os próximos quatro anos é transformar Manaus na cidade mais arborizada do Brasil. Assim como esse objetivo, outros projetos destinados ao meio ambiente ganharam destaque especial no Plano de Governo da coligação Avante Manaus, que conta com programas como o “Reconstrói” e o “Cidade Verde, Cidade Saudável”.



David Almeida diz ter consciência de que a questão ambiental é uma preocupação mundial e considera indispensável promover ações destinadas a fazer com que a capital do Amazonas, Estado brasileiro com maior volume de floresta do bioma Amazônia preservado (98%), passe a ser exemplo nacional e mundial na pauta verde de preservação florestal.

“Em nosso governo, a Prefeitura de Manaus vai criar uma nova Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e por meio dela eu e o Marcos Rotta iremos implantar programas voltados à valorização do verde e da transformação dos espaços públicos da nossa cidade”, explica o candidato.

O programa Cidade Verde, Vida Saudável vai promover e implantar ações destinadas a mudar a cara de Manaus e a transformar em uma cidade mais arborizada, de forma que nos períodos mais quentes do ano fique com uma temperatura mais amena e agradável. Está prevista, entre outras coisas, a ampliação da arborização das ruas, particularmente nas áreas mais desprovidas como margens de igarapés e bairros com pouca área verde

Segundo o candidato a prefeito, também caberá à nova secretaria implantar a Guarda Municipal Ambiental, ampliar a coleta seletiva e desenvolver um Plano de Proteção dos Cursos de Águas e Matas Ciliares, implantar novos parques urbanos, além de modernizar o licenciamento. “Com a criação da nova pasta de Meio Ambiente, nós vamos implantar o licenciamento ambiental on-line e dar mais transparência ao processo”, diz David Almeida.

Aterro e Reconstrói

Entre os programas apontados por David Almeida para “transformar para melhor a cara de Manaus”, destacam-se, também, o do novo aterro sanitário - o Reconstrói. O ex-deputado revela que a Prefeitura de Manaus vai buscar novas tecnologias inteligentes para a gestão do lixo urbano na cidade, bem como realizar estudos para escolher um novo terreno destinado a abrigar outro aterro sanitário.

O programa Reconstrói, segundo ele, vai normatizar, incentivar e implantar as condições legais, econômicas e de infraestrutura para coletar, processar e reutilizar os resíduos da construção civil. “Pensamos que é sim possível modernizar a gestão dos resíduos sólidos na nossa cidade como, por exemplo, a demanda dos resíduos da construção civil”, disse.

De acordo com Almeida, esses resíduos, após o devido processamento, serão usados em reforço de base e sub-base, calçadas, meio-fio, sarjetas, tampas de bueiros, tubos de drenagem, argamassas e demais artefatos que possam ser utilizados nas obras de infraestrutura da Prefeitura de Manaus.

“Dessa forma poderemos reduzir os impactos ambientais provocados pelos descartes em locais indevidos e gerar uma economia substancial na compra de insumos minerais trituráveis, da chamada classe A”, explica o candidato a prefeito pelo Avante.

