Vídeo: Governador de Minas Gerais, declara apoio a Romero Reis

Mesmo não estando entre os nomes favoritos das pesquisas, Zema foi eleitor em 2018 com 71,80% dos votos válidos no segundo turno | Foto: Divulgação

Manaus - Buscando referencias de gestão pública modernizada e reforma administrativa para incluir em seu plano de governo, o candidato a prefeito de Manaus, Romero Reis (Novo) se reuniu com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) na manhã desta segunda-feira (5), em Belo Horizonte, onde recebeu apoio à sua candidatura para o pleito municipal. Mesmo não estando entre os nomes favoritos das pesquisas, Zema foi eleitor em 2018 com 71,80% dos votos válidos no segundo turno.

O governador possui uma história semelhante à de Romero, como um empresário de sucesso que decidiu se lançar na política para levar as boas práticas da iniciativa privada ao poder público. Ele, que iniciou a campanha com 3% de intenção de votos, cresceu nas pesquisas e conseguiu ir ao segundo turno com 44,73% dos votos. Zema venceu a eleição para governador de Minas Gerais com 71,8% do total de votos válidos.

“Estou aqui com o governador Zema e quero dizer que sua história de vida empresarial e, agora, a frente do governo de Minas (Gerais), nos inspira muito. É um exemplo para todo o Brasil e com certeza para Manaus”, declarou Romero.

Zema agradeceu a presença de Romero e disse que sua candidatura como Prefeito de Manaus é semelhante a sua. “Você é uma pessoa que poderia estar em casa descansando, mas está a frente de um desafio novo, porque quer uma cidade melhor, um país melhor. É isso que precisamos: de uma política mais ética, mais transparente, uma estrutura pública que consuma menos recursos para que sobre mais para a população, com melhores recursos para saúde e educação. É isso que estamos fazendo em Minas Gerais e é isso que ele vai fazer em Manaus”, declarou em apoio.

Romero conversou sobre reforma administrativa com o secretário de Governo de Zema, Igor Eto, uma vez que o enxugamento dos gastos com a máquina pública, como redução de cargos e secretarias, são a base do seu plano de governo para a Prefeitura de Manaus.

“O secretário Igor Eto é uma inspiração pra nós conhecermos profundamente a reforma administrativa e também na área política, dando seu exemplo político e dando muita informação para a gente”, afirmou Romero.

Igor acrescentou: “A política só muda quando a gente faz parte da mudança. Vivemos conversando com Romero, falamos de propostas para Manaus, o que é possível fazer de novo pra melhorar a vida do povo, de quem está em Manaus precisando de apoio. Boa sorte, Romero. Conheçam as ideias de Romero, que tem muito a dar neste momento político”.

Romero retorna para Manaus ainda nesta para continuar sua agenda de campanha, que inclui reuniões, caminhadas e visitas a comunidades e bairros da capital amazonense.

Confira o vídeo da declaração de apoio de Zema ao candidato em Manaus:

