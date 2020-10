'Administrar é eleger prioridades', diz Ricardo Nicolau sobre gestão

Nicolau destacou que em sua gestão a prioridade será o cuidado da população | Foto: Divulgação

Manaus - Pela coligação 'Pra Voltar a Acreditar', o candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau (PSD) reafirmou seu compromisso de realizar uma gestão que comtemple a população com serviços de qualidade na saúde e segurança pública. A afirmação aconteceu em entrevista a um portal de notícias, quando o candidato falou sobre a importância de um gestor experiente na administração pública



. “Administrar é eleger prioridades. O que não dá é para a prefeitura gastar como gastou ano passado: R$ 131 milhões em propaganda e não ter gasto um real com fundo antidrogas ou ter gasto pouco mais de R$ 1 milhão com incentivo às micro e pequenas empresas ou ter gasto R$ 20 milhões com toda a estrutura para Juventude, Esporte e Lazer”, analisou.

O candidato foi questionado na entrevista sobre a despesa da prefeitura com a veiculação de publicidade em portais de notícias. Ricardo Nicolau reconhece a importância da comunicação para o poder executivo municipal, mas defende um orçamento otimizado que valorize a produção do jornalismo amazonense.

“A comunicação é necessária para a prefeitura, traz transparência das suas ações e leva ao conhecimento da população. O que não dá é gastar R$ 131 milhões em propaganda e deixar de gastar em segurança pública e política para a juventude. Vale ressaltar que desse total a menor parte foi para os sites de notícias. Vamos rever isso. Na nossa gestão, a prioridade vai ser trabalhar para cuidar das pessoas”, explicou Ricardo Nicolau.

Pela Constituição Federal, a segurança pública é um direito e responsabilidade de todos. Por isso, Ricardo Nicolau tem ouvido autoridades no setor e desenvolvido um planejamento para que a Prefeitura possa dar sua parcela de contribuição para a segurança, atuando em diversas frentes de prevenção e proteção que cabem ao Poder Executivo Municipal. Uma das ações é a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

“A Prefeitura adota o discurso fácil de que a segurança é responsabilidade do Estado. Com isso, fica omissa. A segurança também é um problema da Prefeitura. E o prefeito pode agir com a Guarda Municipal, com câmeras, com viaturas, com programas sociais. Pode agir também no esporte, nas escolas deixando de portas abertas, com cursos técnicos e profissionalizantes. A prefeitura pode e deve adotar uma estratégia para atender melhor as pessoas”, destacou Nicolau.

A Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ tem como candidato a vice-prefeito o médico oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP) e reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT). O grupo possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Nicolau propõe criação de primeiro hospital municipal em Manaus