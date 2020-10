Alfredo propõe criação da escola de Empoderamento da Mulher em Manaus

Para Nascimento, a proposta é cuidar das mulheres para cuidarem de suas famílias | Foto: Divulgação

Manaus - Em evento alusivo ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama o candidato a prefeito Alfredo Nascimento (PL) e sua vice Conceição Sampaio anunciaram a proposta de criação da Escola de Empoderamento da Mulher. O anúncio foi feito após conversas com grupos de mulheres, nesta segunda-feira (5).



“Na Escola da Mulher, vamos dar condições para que o público feminino de Manaus possa se capacitar por meio de cursos, para que tenham uma qualificação e gerem renda para suas casas, tendo, assim, mais autonomia e liberdade. Cuidaremos dessas mulheres para que elas possam cuidar de suas famílias”, disse Alfredo, destacando que o espaço será instalado na fronteira das zonas Leste e Norte da capital.

Ainda no bate-papo com o movimento de mulheres, a chapa #Somos22 pontuou o reforço em prevenção que será feito com a implantação do serviço de rastreamento de pacientes com diagnóstico do câncer do colo do útero, assim como o de mama. O processo será feito por especialistas dentro das policlínicas.

Segundo Conceição Sampaio, esses são dois importantes serviços, que contribuirão para a continuidade do atendimento saúde básica. “Conversamos muito sobre o que podemos fazer para melhorar a saúde da população feminina, assim como nos aspectos sociais e de empregabilidade. Diversos estudos apontam que boa parte das mulheres brasileiras são mantenedoras de seus lares, portanto, a elas devemos toda a atenção”, destacou.

A ativista do movimento juvenil, Jéssica Lacerda, 22, participou do encontro e frisou a abrangência de propostas feitas pelos candidatos. “Foi uma conversa muito sincera onde elencaram iniciativas não só para mulheres, mas também para jovens, idosos e vários outros grupos. É esse olhar carinhoso que nos traz esperança de um futuro seguro”, ressaltou Jéssica.

