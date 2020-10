Empresários temem lockdown em Manaus

Manaus - Empresários e microempreendedores de diversos setores de Manaus amargaram prejuízos durante o período em que o comércio ficou fechado devido a pandemia do novo coronavírus. O impacto foi tão grande que muitos donos de negócios ainda estão se reerguendo, demitiram funcionários ou tiveram que fechar suas empresas. A possibilidade de um novo lockdown causa temor entre empresários. Apesar do medo, eles veem esperança nas propostas do candidato a vereador Dr. Daniel Vasconcelos, do Partido Social Cristão (PSC).

A pandemia mudou o funcionamento de 5,3 milhões de pequenas empresas no Brasil, o que equivale a 31% do total. Outras 10,1 milhões, ou 58,9%, interromperam as atividades temporariamente. É o que mostra a pesquisa do Sebrae.

A empresária Kézia Sinear, que atua no ramo de beleza e de alimentação, conta que a dificuldade não foi pouca, mas que hoje busca alternativas para se reerguer. “Nós ficamos mais de três meses fechados, sem nenhum tipo de cliente, sem nenhum tipo de movimentação em caixa, nós realmente ficamos zerados. Nós vivemos uma situação de completo caos”.

Sinear explica que se tivesse lockdown hoje, o empreendimento fecharia de vez. E que durante a pandemia contou com o apoio do candidato Dr Daniel. “O Dr. Daniel é uma pessoa que durante toda essa pandemia esteve ao nosso lado. Não é uma pessoa que apareceu do nada. Nós vimos essa mudança por meio dele”.

Outro empresário que também teme pelo fechamento do comércio é o Renato Brandão. “Hoje, se meu comércio fechasse, eu daria mais ou menos uns dois meses para eu estar falido. A gente já sofreu muito nessa pandemia”.

Propostas

Candidato Dr Daniel Vasconcelos (PSC) esteve reunido com outros empresários e discutiu propostas e projetos para o empreendedorismo local | Foto: Divulgação/PSC

O candidato a vereador de Manaus e também empresário na área da saúde, Dr Daniel Vasconcelos (PSC), conta que como vereador vai deixar o gabinete aberto para atender os empreendedores e a população em geral, além disso vai estar fiscalizando a administração das finanças do poder executivo municipal.



“Vou fiscalizar as finanças de Manaus para que os impostos que pagamos sejam aplicados realmente na cidade com asfalto, iluminação, saúde e etc. Nossas propostas é exigir que o executivo contrate empresas locais e não empresas de fora”, enfatiza.

Desemprego

Na opinião do presidente da Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio-AM), Aderson Frota, não são as empresas abertas que geram a pandemia e sim as pessoas indisciplinadas que não têm os cuidados necessários.

“As empresas geram receitas e empregos. O efeito social do desemprego é mais desastroso. É necessário ter a fiscalização para coibir essas pessoas. A função do comércio é servir a população”, diz Frota.

De acordo com o Sebrae, entre as empresas que continuaram funcionando, 41,9% realizam apenas entregas via atendimento on-line. Outros 41,2% estão trabalhando com horário reduzido, enquanto 21,6% estão realizando trabalho remoto. E a implementação de um sistema de drive thru foi a alternativa para 5,9% delas.

Sobre o candidato

Aos 23 anos serviu a Marinha do Brasil, Tenente Daniel, Cirurgião-dentista, foi designado para Manaus. Viajou por diversas regiões desbravando a Amazônia. Fez sua primeira especialização em Odontologia e Saúde Coletiva.

Foi professor na Universidade Federal do Amazonas e da Faculdade de Odontologia de Manaus, ministrando as disciplinas de Saúde Coletiva, Odontologia Preventiva e Odontologia Social.

Trabalhou com saúde indígena no Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira e Parintins, onde pode conhecer de perto a realidade das populações mais vulneráveis, fez sua segunda especialização em Antropologia da Saúde

Dr. Daniel Vasconcelos ocupou cargos públicos de destaque na capital amazonense esteve como profissional responsável pela odontologia do Distrito de Saúde Leste, Chefe de Divisão de Atenção à Saúde do Distrito de Saúde Sul, técnico coordenador dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família, técnico coordenador municipal de saúde indígena e coordenador da equipe do consultório na rua, ambos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus.

No ano de 2016 foi candidato a vereador na Cidade de Manaus tendo 3.814 votos tornando-se primeiro suplente de sua coligação e em 2018 assumiu o mandato de vereador por apenas sete meses, tempo suficiente para ser a voz do povo na área da saúde.

