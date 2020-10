Ricardo Nicolau promete concurso público para a Guarda Municipal

Segundo Nicolau, sua gestão vai cortar gastos para investir na população | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação Pra Voltar a Acreditar, Ricardo Nicolau (PSD), anunciou que vai priorizar concursos públicos em três áreas na sua gestão: segurança, educação e saúde. Em entrevista a uma emissora de TV, na manhã desta terça-feira (6), Ricardo Nicolau falou sobre gestão pública e a necessidade de concursos para a Guarda Municipal, para a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).



“Faremos uma nova gestão e revisar os gastos da prefeitura com custeio. Cortar os contratos absurdos. É economizar para investir e para contratar. Vamos organizar concursos públicos para a Guarda Municipal, para a Semed e para a Semsa. Isso será prioridade porque o concurso é a forma mais democrática de ingresso no serviço público”, revelou o candidato, que realizou, em 2011, o primeiro concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) em 26 anos.

A escolha por segurança pública, saúde e educação não é por acaso: os três setores são algumas das prioridades no Plano de Gestão elaborado por Ricardo Nicolau e pelo seu vice, o médico oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP), após ouvir lideranças comunitárias e especialistas de diversos segmentos. O candidato acredita que Manaus precisa de um novo modelo de administração e é possível racionalizar os investimentos da prefeitura para que os serviços sejam oferecidos de uma forma melhor do que nos últimos anos.

Na segurança, além do concurso para a aumentar o efetivo da Guarda Municipal para pelo menos mil agentes, a ideia é criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública e melhorar a vigilância na cidade. Entre as ações está a instalação de câmeras de reconhecimento facial nos ônibus e em pontos estratégicos da cidade, além de um Botão do Pânico em todos os ônibus com aviso no exterior dos coletivos. O planejamento inclui ainda criar uma rede de câmeras interligadas a todos os organismos de Controle de Segurança Pública.

Para a educação, o concurso público será importante, mas não a única ação. Nicolau pretende dialogar com professores e outros profissionais da educação na construção de um novo Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração. Também serão estipuladas novas metas para o pagamento de 14º e 15º salários aos profissionais da Educação. O Plano de Gestão inclui ainda construir complexos escolares da creche ao 9º ano do Ensino Fundamental.

“Vamos aproveitar os espaços físicos das escolas municipais no período noturno para cursos de nível superior à distância e semipresenciais, técnico e profissionalizantes. Também queremos adaptar alguns colégios municipais em Colégios Militares, aproveitando a experiência de militares da reserva, principalmente em áreas de riscos”, completou.

Já na saúde, o concurso público deve oferecer vagas para os novos equipamentos que serão construídos na gestão de Ricardo Nicolau: o Hospital Municipal para Cirurgias Eletivas; o novo Pronto-Socorro Odontológico 24 horas, um em cada zona da cidade; e a nova Maternidade Municipal para partos de alto risco, com 150 leitos.

“Oficialmente, a cobertura de saúde da prefeitura chega a 60% da população, mas na realidade atinge pouco mais de 40%. Queremos chegar a 100%”, exemplificou o candidato, que é um gestor de saúde experiente. Inclusive, foi Ricardo Nicolau quem liderou o Hospital de Campanha Gilberto Novaes, no primeiro semestre deste ano, onde centenas de pessoas de Manaus foram salvas no auge da pandemia do novo coronavírus.

A Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

