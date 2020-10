David diz que usará novo Fundeb para valorizar educadores

Em seu Plano de Governo, David reafirmou seu compromisso de trabalhar pela transformação da educação | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato à Prefeitura de Manaus, David Almeida (Avante), disse que vai valorizar os profissionais da educação da rede municipal de ensino. Os primeiros passos desse processo passam pela implantação de programas como o “Provalor”, de reconhecimento dos profissionais da Educação. O programa prevê a criação de um portal da transparência do novo Fundeb e de implantação de um sistema de certificação de gestores educacionais.



“Esse programa prevê, ainda, a implantação de um novo sistema de ensino, que se aproxime das vocações de desenvolvimento socioeconômico do Amazonas, voltado para o incentivo à inovação, o empreendedorismo, o emprego e a empregabilidade”, explica o candidato da coligação Avante Manaus.

David registrou no seu programa de governo o compromisso de trabalhar pela transformação da educação e para tanto vai implantar programas de reconhecimento e de valorização na rede municipal. "Além de melhorar, substancialmente o desempenho da rede municipal de ensino, consolidando-a como o principal instrumento de inclusão social, nós vamos trabalhar para reduzir as desigualdades educacionais em nossa cidade”, destaca o candidato.

Vagas

Para realçar esse compromisso David revela que, entre as metas consideradas estratégicas para a educação municipal, encontram-se pontuadas no Plano de Governo, que vai começar a ser implantado a partir de janeiro de 2021, a de aumentar em no mínimo 50% as vagas para as crianças de 0 a 5 anos, nas creches e na pré-escola.

"Nós vamos trabalhar pela abertura de aproximadamente sete mil creches nos bairros de Manaus, para começar a solucionar o eterno problema da falta de creches em nossa cidade", disse ele, revelando que o problema vai ser resolvido pela Prefeitura de Manaus a partir da celebração de convênios e parcerias com as igrejas católicas, evangélicas, entidades filantrópicas e pequenas empresas.

Fomento

De acordo com David, estimulando os pequenos negócios nessa área, a Prefeitura de Manaus vai incentivar, também, a abertura de novas vagas de trabalho, fazendo circular mais dinheiro na economia da cidade. Outra meta da gestão David Almeida é elevar de forma significativa a qualidade da educação para atingir, inicialmente, as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) pactuadas para os anos iniciais da vida escolar.

Brilha Educação

David Almeida também destaca o programa “Brilha Educação”, de valorização da Educação, que passará pela educação cívica e inclusiva de disciplina, respeito, saúde e trabalho, com destaque para a adesão ao programa nacional das escolas cívico-militares para estudantes do ensino fundamental II.

“Nós pretendemos estimular a educação, desde os anos iniciais, como estratégia fundamental do desenvolvimento econômico, do empreendedorismo, da geração de renda e da empregabilidade”, disse ele. O programa “Brilha Educação prevê a implantação do projeto “Educação 4.0”, que vai dar atenção especial para ações de reforço e complementação escolar em matemática.

