Braga anuncia que Bolsonaro deve acompanhar obras da BR-319

Manaus - Ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o senador Eduardo Braga (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (07/10), que o presidente deve estar presente no início das obras de pavimentação do lote “Charlie” da BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). O trecho fica entre os quilômetros 198 e 250 da rodovia.



A concorrência para a execução das obras nessa extensão, salientou o parlamentar amazonense, está concluída. “Em breve, teremos a sua presença para darmos início ao sonho de começarmos o asfaltamento definitivo da BR-319”, disse Eduardo diante de Bolsonaro em vídeo publicado nas redes sociais do senador. “A BR-319 é uma das obras mais importantes que o Estado do Amazonas precisa. Vamos estar juntos, se Deus quiser, no início dessas obras”, confirmou o presidente.

Na mesma ocasião, Bolsonaro parabenizou a dedicação de Eduardo para viabilizar recursos, por meio de emendas ao Orçamento da União, necessários às obras de recuperação da rodovia. “Estamos cada vez mais juntos pelo bem do Amazonas e do Brasil”, disse o presidente.

O parlamentar amazonense explicou que as duas emendas, uma na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado e a outra por iniciativa da bancada do Amazonas no Congresso, foram asseguradas graças ao apoio dos representantes do governo federal no Poder Legislativo.

Eduardo detalhou para Bolsonaro, ainda, a visita realizada com o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, ao “trecho do meio”, no último fim de semana. A extensão, que vai do quilômetro 250 até o 655, já começou a receber intervenções para evitar transtornos, como atoleiros e buracos, aos que por ela transitam durante o inverno amazônico.

