Alfredo promete programa para geração de empregos aos jovens

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento (PL), da coligação “Trabalho bom merece continuar”, que tem como vice-prefeita Conceição Sampaio (PSDB), disse nesta quarta-feira, 7, em entrevista a uma rádio local, que, caso seja eleito, criará o programa Primeiro Passo, para que os jovens adquiram experiência antes de buscar o primeiro emprego.



“Uma das maiores mazelas da sociedade é o desemprego. E um dos principais entraves para quem quer conseguir o primeiro emprego é a falta de experiência na carteira de trabalho. Na minha administração, vou conversar com os empresários do Pólo Industrial para buscar parcerias que possibilitem aos jovens adquirir essa experiência nas empresas. A prefeitura pagará uma bolsa-auxílio a estes jovens, para que eles possam ingressar no mercado de trabalho, cumprindo as exigências curriculares”, disse Alfredo.

Para isso, segundo o candidato, a prefeitura garantirá incentivos às empresas locais, com concessão de desconto em Imposto Municipal Predial e Urbano (IPTU) e de Alvará.

“Conheci esse programa na Argentina e lá funciona muito bem, dando oportunidade de os jovens adquirirem experiência. Caso eu seja eleito, vou adequar esse programa em Manaus e dar a centenas de jovens a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e conseguir o tão sonhado primeiro emprego”.

Alfredo disse também que quando foi prefeito de Manaus, de 1997 a 2004, criou a Secretaria Municipal do Trabalho voltada ao fomento de emprego e renda, que absorveu o Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa (Fumipeq) e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que financiava os pequenos empreendedores, incentivando pequenos negócios para diminuir o problema do desemprego.

“Investi na qualificação e reciclagem da mão-de-obra, adequando à nova realidade do mercado. Assim vou fazer com os jovens, para que eles adquiram experiência tão necessária na hora de buscar um trabalho”, assegurou.

