Romero Reis propõe "vale creche" de R$ 511 para educação em Manaus

Manaus - A falta de vagas em creche em Manaus é um problema que já dura décadas, o que se tornou um dilema para pais e responsáveis que não têm com quem deixar suas crianças enquanto trabalham. Um dos projetos do candidato Romero Reis (Novo) para solucionar o problema da educação básica é o “Vale-Creche”, que pretende ofertar 10 mil vagas através de oferta de bolsas de estudos em creches particulares. O Vale-Creche será de R$ 511 e deverá ser feito mediante critérios rígidos.



“Já teve prefeito que prometeu fazer 1 mil creches e não fez nem 10. Nós vamos fazer isso com a metade dos R$ 127 milhões que são gastos hoje com propaganda e marketing. Vamos entregar para mais de 10 mil famílias um vale-creche de R$ 511. Elas vão poder escolher o local onde vão colocar os seus filhos, o que vai contribuir com a geração de renda”, disse o candidato.

A ideia é desafogar a demanda por creches públicas, uma vez que os pais têm que ficar um bom tempo em filas de espera esperando por uma vaga.

A parceria da Prefeitura será firmada com creches dotadas dos cuidados básicos, assim como de serviço pedagógico para preparar as crianças para o ensino fundamental.

As vagas em creches oportunizam principalmente às mães o direito a trabalhar e ter a tranquilidade de saber que seus filhos estão sendo bem cuidados.

“Os pais vão poder deixar seus filhos sabendo que ele está bem cuidado e protegido de problemas sociais. Isso vai funcionar os 12 meses do ano, mesmo quando estiver em recesso ou férias”, ressaltou Romero.

Esta proposta faz parte do plano de governo de Romero Reis, que valoriza as Parcerias público-privadas (PPP’s) na iniciativa pública, um dos pilares do Partido Novo.

Cenário

Manaus tem 19 creches públicas, as quaus 15 são próprias e quatro são conveniadas, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação (Semed)

As creches, que atendem a crianças de 0 a 3 anos, devem ter uma equipe multidisciplinar composta por pedagogos, pedagogos, técnico de enfermagem e auxiliar administrativo. O ambiente deve priorizar às crianças a tríade: brincar, cuidar e educar.

De acordo com a Constituição Federal, a educação básica, incluindo o maternal, é de responsabilidade dos municípios. O direito à creche é assegurado pela Constituição Federal (artigo 208); Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) (artigo 54); e pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação - LDB (artigo 29).

