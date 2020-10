Alfredo Nascimento assegura que projetos de Arthur serão mantidos

Nascimento afirmou que a continuação dos trabalhos foi o único acordo feito com o prefeito | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato da coligação “Trabalho bom merece continuar” à prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento (PL), defendeu a necessidade de continuar com os serviços e programas iniciados na administração do prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB). O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (8) durante encontro realizado na Zona Centro-Sul.



“Quando não há continuidade, o prejuízo é da população que fica sem os serviços que vinham sendo oferecidos. Essa quebra não é benéfica, basta olhar os exemplos do sistema de transporte coletivo, das Mães Sociais e tantos outros projetos que eu desenvolvia e que o meu sucessor simplesmente destruiu. Não porque os programas não fossem bons, mas apenas para não admitir que eram e atendiam bem as pessoas”, disse Alfredo, afirmando que este foi o único compromisso firmado com o prefeito Arthur Neto para que tivesse o apoio na campanha.

“Tive uma conversa republicana com o Arthur, o partido dele, PSDB, indicou a candidata a vice-prefeita, a ex-deputada federal Conceição Sampaio, a quem tenho muito respeito e apreço, mas não tenho outro compromisso que não o de dar continuidade ao trabalho iniciado por ele”, afirmou Alfredo, ressaltando que aquilo que achar necessário, poderá ajustar ou mudar, e que Arthur não terá ingerência na gestão dele, Alfredo.

O candidato reafirmou as propostas para as áreas de saúde, educação, infraestrutura, saneamento, entre outros temas. Com relação a creches, Alfredo disse que só a construção de novas nunca conseguirá resolver o déficit de vagas e que essa é uma promessa ilusória. “Manaus tem 22 creches das quais 21 foram construídas pelo Arthur. Na minha administração, com o Mãe Social, conseguíamos atender a boa parte das mães que precisavam sair para trabalhar ou para procurar emprego. Não digo que não construirei novas creches, isso só acontecerá a partir do segundo ano do nosso mandato. Inicialmente, vamos reformular o Mãe Social porque o problema requer soluções mais rápidas”, disse Alfredo.

