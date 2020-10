Nicolau destaca gestão na Aleam em primeiro programa na TV

Nicolau destacou ações como construção do Centro Médico e a implantação do Diário Oficial Eletrônico na capital | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), apresentou sua trajetória no primeiro programa eleitoral para TV e rádio, exibido na tarde desta sexta-feira, 9. Liderando a coligação com o maior tempo de propaganda do pleito, o candidato relembrou sobre seu trabalho na área da saúde em Manaus desde a adolescência até ser eleito o mais jovem presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).



No comando da Aleam, a gestão de Ricardo Nicolau realizou o primeiro concurso público em 26 anos. Na época, foram oferecidas 132 vagas de emprego e todos os aprovados hoje fazem parte do quadro de funcionários da Casa. No seu plano de gestão, Nicolau planeja a realização de, pelo menos, mais três concursos na prefeitura: Guarda Municipal, Saúde e Educação.

No primeiro programa de TV, Ricardo Nicolau destacou ainda outras ações da sua experiência como gestor, a exemplo da construção do Centro Médico, a implantação do Diário Oficial Eletrônico, gerando uma economia de R$ 600 mil por ano, além do pagamento de dívidas anteriores, deixando em caixa R$ 18,4 milhões para a gestão seguinte.

No início da pandemia do novo coronavírus, Ricardo Nicolau se licenciou do cargo de deputado estadual, abriu mão do salário e, voluntariamente, foi o gestor do Hospital de Campanha Gilberto Novaes, na zona norte de Manaus. No local, centenas de pessoas foram curadas do Covid-19.

“Quando vi a omissão dos governos, decidi ir para a linha de frente. Nunca vi algo tão grave, desesperador. Montamos o Hospital de Campanha em quatro dias. Quero levar para a Prefeitura de Manaus o sentimento de cuidar das pessoas, dar oportunidade para o cidadão crescer na vida, ter o seu emprego. Quero contribuir para a nossa cidade ser mais justa e humana”, assegurou Ricardo Nicolau.

A Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ tem como candidato a vice-prefeito o médico oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP) e reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT). O grupo possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Ricardo Nicolau vai tirar parte do gasto em propagandas para PcDs