No programa eleitoral, Ricardo Nicolau lembra quando se licenciou

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), apresentou, no segundo programa eleitoral veiculado na noite de sexta-feira (9), o trabalho que desenvolveu durante o primeiro semestre, no período mais crítico da pandemia na capital amazonense.

Ricardo Nicolau chegou a se licenciar do cargo de deputado estadual, abriu mão do salário e, voluntariamente, foi o coordenador do Hospital de Campanha Gilberto Novaes, na zona norte de Manaus. No local, centenas de pessoas foram curadas do Covid-19.

“A saúde estava à beira do colapso. Valas sendo abertas, os corpos sendo depositados em câmaras frigoríficas”, recordou, em meio a trechos de programas jornalísticos de alcance nacional.

Em sessão virtual de 8 de abril, na Assembleia Legislativa, Ricardo Nicolau disparou: “Não é possível não fazer nada. Estamos em situação gravíssima. Pelo amor de Deus, isso não é política, é questão humanitária, de amor ao próximo. Estou cansado de falar e não ser ouvido”, desabafou.

O trabalho de Ricardo Nicolau no Hospital de Campanha teve reconhecimento em todo o País. O programa mostrou o jornalista William Bonner destacando a atuação no Jornal Nacional. “Testemunhei o sofrimento das pessoas durante a pandemia quando a omissão do poder público tornou nossas desigualdades ainda mais evidentes. Com a mesma coragem e determinação que enfrentamos a pandemia, podemos enfrentar os problemas da nossa cidade e torná-la melhor para a nossa gente”, destacou, emocionado.

“Sei que muitos de vocês estão decepcionados com os nossos atuais governantes e pensam em buscar solução num passado que a gente já viu que não funciona mais. Está claro que não será repetindo os erros, que nós iremos acertar”, finalizou Ricardo Nicolau.

A Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ tem como candidato a vice-prefeito o médico oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP) e reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT). O grupo possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

