Candidato Zé Ricardo propõe construção de Parque “Cidade Indígena”

Manaus – Na manhã deste domingo (11), o candidato a prefeito Zé Ricardo acompanhado de sua vice, Marklize (Psol), após carreata com militantes e apoiadores, os candidatos seguiram para o encontro com lideranças indígenas das etnias Kaixana, Kokama e Tupinambá, na comunidade do Tarumã- Açu, Zona Oeste de Manaus, onde comentaram sobre suas proposta para a área, como a criação do Parque Cidade Indígena em Manaus.

“Estima-se que mais de 30 mil indígenas desaldeados vivam na capital. Mas, até hoje, não tem política indígena por parte da Prefeitura, nem mesmo sendo o Amazonas o Estado com a maior quantidade de povos indígenas do Brasil. A pandemia mostrou o grande descaso com esses povos, que foram infectados e mortos pela Covid-19 por falta de atendimento e políticas de prevenção. Precisamos cuidar de todos e todas, também dos povos indígenas que vivem na cidade, com política habitacional, de educação, de atendimento em saúde diferenciado, além de valorizar as suas tradições e culturas”, declarou Zé Ricardo.

Pela proposta, o Parque Cidade Indígena funcionará com espaços de oficinas para a manutenção das tradições, gastronomia, conhecimento e difusão da cultura indígena, com museu, biblioteca, centro de cultura e vendas de artesanato. Para o candidato e sua vice, o turismo tem possibilidade de aproveitar essa diversidade cultural em Manaus. “Hoje, pouco ou nada temos para mostrar da questão indígena em Manaus. O parque, além de fortalecer as tradições e a cultura, também vai trabalhar na geração de renda”.

Além disso, eles pretendem criar o Centro de Atendimento ao Indígena, como espaço de acolhimento das propostas e demandas dos indígenas na cidade e encaminhamento aos órgãos municipais responsáveis; e o Centro de Conhecimento dos Povos Indígenas de Manaus, voltado à divulgação da cultura indígena e formação continuada, como ainda garantir a participação indígena no Conselho Municipal de Educação.

Como agenda desta segunda (12), pela manhã, Zé Ricardo e sua vice, Marklize, fazem bandeiraço, adesivaço e minicomício na Zona Leste da cidade. À tarde, fazem gravação para os programas de televisão. E, à noite, reúnem-se com moradores da Zona Centro-Oeste de Manaus.

*Com informações da assessoria





