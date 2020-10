Alfredo e Conceição debatem propostas voltadas para a juventude

Manaus - O início das propostas da chapa encabeçada pelo candidato a prefeito, Alfredo Nascimento (PL), voltadas para a juventude foi marcada por uma roda de conversa com jovens de todas as zonas da cidade nesta segunda-feira (12).

O candidato foi ao encontro acompanhado de sua vice, Conceição Sampaio (PSDB) e conversou sobre temas como saúde, educação e empregabilidade. Alfredo destacou o Programa Primeiro Passo, que pretende implantar quando chegar à prefeitura. De acordo com ele, a ideia é criar bolsas remuneradas, para que por um período de seis meses a uma ano, os jovens possam trabalhar e adquirir a experiência necessária tão cobrada no início da vida profissional.

"A primeira dificuldade que o jovem encontra quando busca o primeiro emprego é a falta de experiência. Por isso, o Primeiro Passo se torna primordial e vai representar uma grande oportunidade de aprendizado para chegar qualificado no mercado de trabalho", explicou Alfredo.

O candidato também prometeu a a ampliação do número de vagas de estágio para os jovens | Foto: Divulgação

Sampaio, destacou que o plano de governo está se construindo com a participação popular. "É uma característica, minha e de Alfredo, estarmos próximos ao povo ouvindo suas demandas e sugestões, e os jovens são grandes colaboradores desse processo", disse.



A estudante Valéria Sabrina, 18 anos, foi uma das jovens que participaram do encontro. Para ela foi uma conversa produtiva, pois pode ouvir de perto as propostas e ainda conhecer os candidatos.

"É muito legal essa interação com as pessoas, debater e ter um retorno sincero do que é viável ser feito. Melhor ainda é saber que estão interessados em ouvir as nossas propostas, nossos pensamentos e colocar isso em prática", disse a estudante.

Entre as propostas que foram conversados e que serão analisadas para compor o plano de governo estão a ampliação do número de vagas de estágio, principalmente na área de saúde. Também foi discutida a criação de novos espaços para a juventude, além da Escola Técnica Municipal.

