“Apoio de Bolsonaro não surtirá efeito”, diz cientista político

Manaus - Com visita marcada no Amazonas duas semanas antes do primeiro turno das eleições municipais, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), deve cair em contradição e declarar apoio a um dos quatro candidatos bolsonaristas à Prefeitura de Manaus. E apesar do chefe do poder Executivo atrair apoiadores, a especulação é que o apoio de Bolsonaro não mude o cenário eleitoral na capital.



Apesar de o presidente ter declarado que não iria apoiar nenhum candidato para as eleições municipais neste ano, a aproximação com os postulantes Coronel Menezes (Patriota) e Alberto Neto (Republicanos) desencadeou especulações nos bastidores políticos sobre qual dos nomes deve herdar firmar aliança com Bolsonaro para o pleito municipal.

Recentemente, o presidente mudou de ideia e afirmou que apoiará candidatos em São Paulo, Santos, Fortaleza e possivelmente em Manaus. Embora os candidatos tenham a expectativa positiva em poder contar com Bolsonaro na corrida eleitoral, o cientista político e sociólogo, Carlos Santiago, acredita que o apoio do presidente da República pode não surtir efeito como os postulantes esperam. O especialista explica que, até agora, o desempenho dos candidatos, aliados ao presidente, não teve aumento nas pesquisas eleitorais na capital.

Bolsonaro deve visitar o Amazonas no início de novembro | Foto: Divulgação/Agência Brasil

“Acredito que a presença do Bolsonaro ou vincular sua imagem aos candidatos não irá ajudar no cenário das eleições. Menezes já espalhou fotos pela cidade com os filhos do presidente, o Alberto Neto tomou café com o Bolsonaro, se nomeou vice do governo dele, e o Romero Reis disse ser amigo do presidente deste a juventude. No entanto, a atitude de autopromoção não auxiliou muito, nem influência os eleitores”, afirmou Santiago.



O cientista político destacou ainda que nomes como Ricardo Nicolau (PSD), David Almeida (Avante) tiveram crescimento nas pesquisas sem citar Bolsonaro uma vez que o eleitorado busca, nesta eleição votar em experiência ao invés de influência eleitoral.

“A população está priorizando votar em quem já tem experiência política e que seja uma pessoa confiável. Já foi o tempo de votar em quem estava começando. Àquele ambiente bolsonarista, que apoiava em quem não tinha experiência, passou. Que experiência o Alberto Neto tem na política, por exemplo. Nesse cenário, não há espaço para influência para o eleitor”, argumentou Santiago.

Por meio de sua assessoria, Menezes infirmou que ainda não há definições sobre o apoio do presidente há sua candidatura e que mesmo sem alianças confirmadas segue conversando com Bolsonaro em tratativas relacionadas as eleições municipais.

Compromisso com a BR-319

Na semana passado, Bolsonaro anunciou que estará presente no início das obras de pavimentação do lote “Charlie” da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. O trecho fica entre os quilômetros 198 e 250 da rodovia. O anúncio foi feita durante almoço com o senador Eduardo Braga (MDB).

“Em breve, teremos a sua presença para darmos início ao sonho de começarmos o asfaltamento definitivo da BR-319”, disse Eduardo diante de Bolsonaro em vídeo publicado nas redes sociais do senador. “A BR-319 é uma das obras mais importantes que o Estado do Amazonas precisa. Vamos estar juntos, se Deus quiser, no início dessas obras”, confirmou o presidente.

Na mesma ocasião, Bolsonaro parabenizou a dedicação de Eduardo para viabilizar recursos, por meio de emendas ao Orçamento da União, necessários às obras de recuperação da rodovia. “Estamos cada vez mais juntos pelo bem do Amazonas e do Brasil”, disse o presidente.

Eduardo detalhou para Bolsonaro, que a extensão, que vai do quilômetro 250 até o 655, já começou a receber intervenções para evitar transtornos, como atoleiros e buracos, aos que por ela transitam durante o inverno amazônico.

