Ricardo Nicolau apresenta projeto de hospital municipal em Manaus

Manaus - Durante o horário eleitoral transmitido nas emissoras de rádio e TVs desde a última sexta-feira (9), o candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), reservou o espaço para apresentar a construção do Hospital Municipal para Cirurgias Eletivas. O novo hospital terá 150 leitos e capacidade para realizar 1500 cirurgias por mês. A expectativa é que a unidade hospitalar fique pronta em 180 dias.



No primeiro semestre de 2020, Nicolau se licenciou do cargo de deputado estadual e assumiu a gestão do Hospital de Campanha Gilberto Novaes, montado em quatro dias e que salvou centenas de pessoas. Hoje, por determinação da prefeitura de Manaus, a unidade está fechada.

“O hospital está totalmente abandonado. Manaus ainda não tem um hospital municipal. E uma unidade como o Gilberto Novaes, de alta complexidade, faz muita falta. Vamos trazer nossa força de trabalho e coragem para enfrentar os problemas”, comentou o candidato.

“Manaus não estava preparada para enfrentar a pandemia. E não está sequer para prestar serviço de saúde digno para as pessoas. A cidade não tem leitos suficientes e as UBSs, em sua maioria, funcionam de forma precária. Faltam equipamentos e materiais em quase todas elas. Nossa prefeitura vai colocar as UBSs para funcionar. E vamos construir em 180 dias um Hospital Municipal para cirurgias eletivas, com 150 leitos e capacidade para realizar 1500 cirurgias por mês”, completou.

Vacina para todos

Ainda em testes, o mundo todo espera pela vacina contra o novo coronavírus. O candidato prometeu ainda que com a aprovação das autoridades internacionais, assim que uma vacina estiver disponível ela será distribuída aos moradores da capital.

“Assim que existir uma vacina testada e aprovada contra o coronavírus, não vamos esperar por Governo do Estado e nem Governo Federal. A nossa Prefeitura de Manaus vai garantir vacinação de graça para todos os manauaras. A vida das pessoas será prioridade na nossa gestão”, garantiu Ricardo Nicolau.

A Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ tem como candidato a vice-prefeito o médico oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP) e reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT). O grupo possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

