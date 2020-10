Nicolau promete Passe Livre Estudantil para alunos em Manaus

Segundo o candidato, a infraestrutura e segurança dos ônibus serão prioridades em sua gestão | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), anunciou a implantação do Passe Livre Estudantil a partir de 2021. O projeto será nos mesmos moldes do realizado em Recife (PE) e vai oportunizar a estudantes da rede pública de ensino o acesso gratuito ao transporte coletivo.



“Vamos trazer todos os bons projetos. O Passe Livre Estudantil já é feito em Recife. Quem estiver na escola pública, frequentando as aulas, vai poder, sim, andar de graça nos ônibus de Manaus, durante o horário escolar”, assegurou Nicolau.

Segundo Ricardo Nicolau, o transporte público será uma das prioridades em sua gestão. As empresas de ônibus serão obrigadas a cumprir o que está estabelecido em contrato e a renovar a frota.

Por outro lado, a prefeitura vai executar um amplo projeto para pavimentar as ruas, melhorar a sinalização das vias e aumentar a fiscalização no trânsito.

“O transporte público deve ser rápido, confortável e seguro. Chega de achar que pode ser feito de qualquer jeito. Chega de colocar as pessoas em risco. Vamos exigir que as empresas cumpram o contrato e renovem a frota. Quem não prestar um bom serviço, sai. Há 40 anos são as mesmas empresas e elas não atendem nem ao que está nos contratos”, disparou o candidato.

Outro grave problema que será enfrentado de frente pelo candidato é a falta de segurança dentro dos ônibus.

“Vamos instalar câmeras de reconhecimento facial interligadas a uma Central de Monitoramento e um botão de pânico para ser acionado pelos motoristas em caso de assalto. É trabalhando com coragem, firmeza e qualidade que a prefeitura proporciona uma vida melhor para as pessoas”, finalizou Ricardo.

A Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ tem como candidato a vice-prefeito o médico oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP) e reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT). O grupo possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

