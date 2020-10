'A prioridade deve ser a prevenção de doenças', diz Alfredo Nascimento

Segundo Alfredo, é mais barato investir em prevenção do que na construção de hospitais | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato da coligação “Trabalho bom merece continuar”, Alfredo Nascimento (PL), afirmou em entrevista a um portal de notícias, nesta quarta-feira (14) que antes de construir hospitais, um bom prefeito precisa se preocupar em evitar que as pessoas adoeçam.



“Não existe cidade nenhuma no mundo que preste um bom serviço de saúde se não tiver uma cobertura efetiva da população. A administração do Arthur já chegou a mais de 64%. Vou trabalhar para alcançar 100% de cobertura. Não existe segredo e não precisa construir hospitais. O que deve ser feito é diagnosticar e acompanhar o paciente para que ele não precise de internação”, sugeriu Alfredo.

Um exemplo, segundo ele, é uma pessoa hipertensa, que precisa fazer uso contínuo de medicamento para controlar a pressão arterial.

“Se ele não tiver o acompanhamento e o medicamento, pode ter um AVC e precisar de leito em hospital ou pronto-socorro. E o médico da família, que eu quero que volte a fazer visita domiciliar, tem exatamente essa função, cuidar desses pacientes”, completou o candidato.

Segundo Alfredo, é mais barato investir em prevenção do que na construção de hospitais. “Não dá para construir uma casa sem pensar nos alicerces. Você constrói um hospital hoje e em dois meses ele estará superlotado se não for feita a prevenção das doenças. Vamos pensar em cuidar das pessoas para que elas não precisem de hospitais”, disse.

O candidato lembrou que quando assumiu a prefeitura, em 1997, Manaus tinha um sistema de saúde precário e que em menos de um ano conseguiu implementar um programa bem sucedido, por meio dos médicos e suas equipes que visitavam as casas das famílias ao redor das unidades.

“Não inventei nada. Estive em Cuba, um país pobre que tinha a menor taxa de mortalidade infantil do mundo. Copiei o projeto, porque penso que um prefeito não tem que inventar nada e que deve, sim, adequar aquilo que for bom para seu povo. E o resultado foi mais do que positivo”, apontou.

Segundo Alfredo, o Programa Médico da Família diagnosticou, em muitos casos, que a “doença” era, na verdade, a fome.

“Nossos médicos enxergavam isso nas visitas que faziam e prescreviam comida, por ser o remédio que aquelas famílias precisavam e os agentes de saúde entregavam os alimentos nas casas. Assim, milhares de pessoas deixaram de adoecer, não precisando de clínicas ou hospitais”, lembrou.

