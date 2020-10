Alberto Neto e vice conversam com moradores em bairros da Zona Leste

Neto destacou ainda que a geração de empregos para jovens e mulheres será prioridade em sua gestão | Foto: Divulgação

Manaus - Cerca de 250 pessoas se reuniram no bairro Coroado, zona leste, para conversar com o candidato a prefeito de Manaus, deputado federal Capitão Alberto Neto, e o vice Orsine Jr. Na reunião, temas como geração de emprego, abertura de novas creches e ampliação da saúde básica foram destaques.



"O interior do Amazonas que tem menos recursos conseguiu se sair melhor que Manaus durante essa pandemia. Apesar de todas as dificuldades orçamentárias, os municípios conseguiram assistir mais seus pacientes do que a própria capital. Isso reflete as falhas na gestão e a falta de prioridade para atenção de saúde básica das pessoas", ressaltou Alberto.

Alberto Neto destacou ainda que a geração de empregos para os jovens e para as mulheres será uma prioridade em sua gestão, com foco na abertura de novas empresas, assistência ao microempreendedor e realizações de concursos públicos como Guarda Municipal.

"Nossa população precisa de um prefeito atuante, com coragem para fazer, com vontade de trabalhar, e força para ir em busca de recursos para nossa cidade. Eu sou deputado federal, sei como atrair investimentos para o turismo, para o Polo Industrial, para educação para que cada um de nós tenhamos orgulho da nossa Manaus", enfatizou.

Em outra reunião, realizada em uma casa de festas no bairro Parque Dez, zona centro-sul, Neto falou sobre seus compromissos para a juventude com foco na qualificação profissional e geração de postos de trabalho.

"Como prefeito trabalharei pela geração de empregos em Manaus, com abertura de novas empresas, vamos atrair um novo polo, o de fertilizantes, que de início poderá gerar pelo menos 5 mil vagas, são iniciativas que irão fazer toda diferença em Manaus", disse.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Alberto Neto prende assaltante de ônibus durante bandeiraço em Manaus

A cidade de Manaus vai ser a capital do turismo”, diz Capitão Alberto