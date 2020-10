CPI da Saúde entrega relatório à CGE nesta sexta-feira (16)

Manaus - Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde entregam, na manhã desta sexta-feira (16), o relatório final da comissão para a Controladoria Geral do Estado (CGE). A agenda dá continuidade às visitas aos órgãos de controle, iniciadas ainda durante a CPI.

O objetivo é o compartilhamento das provas e documentos obtidos pela comissão durante os 120 dias de trabalho.

“Nossa agenda terá como pontos de visita órgãos estaduais e federais. Na próxima semana, já temos prevista ida à Procuradoria da República no Amazonas. Nossa intenção é seguir atuando como decisivos colabores no processo de investigação de órgãos de controle sobre atos da gestão da saúde do nosso estado”, afirmou o presidente da comissão, deputado Delegado Péricles (PSL).

Para o deputado, é real a importância do relatório da CPI para o andamento de investigações e, segundo discurso do próprio parlamentar na Tribuna nessa quinta-feira (15).

A prova disso seriam as operações e denúncias desencadeadas após evidências apresentadas pela Comissão.

“Já tivemos a operação da Polícia Federal e essa semana, a denúncia do Ministério Público do Estado em casos no interior do Amazonas. É a CPI, mesmo depois de seu fim, atuando de forma decisiva no combate à corrupção no Amazonas”, concluiu

Instaurada desde o mês de junho, a CPI da Saúde foi criada para investigar contratos da Secretaria de Saúde desde 2011, apurando apenas negócios fechados durante o período de pandemia da Covid-19 no Estado do Amazonas.

