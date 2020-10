'A Prefeitura de Manaus vai atuar na segurança pública', diz Nicolau

Para o candidato, enfrentar a criminalidade é cuidar das pessoas | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD) anunciou, durante o horário eleitoral na TV e no rádio, que a sua gestão vai enfrentar a crise da segurança pública através da criação da Secretaria Municipal de Segurança, concursos públicos para a Guarda Municipal, além do sistema de tecnologia para monitorar os ônibus na cidade.



“Durante todos esses anos, a prefeitura se escondeu atrás do discurso de que segurança é só responsabilidade do Estado. É omissão. Enfrentar a criminalidade é cuidar das pessoas e também dever do município. Nós vamos assumir esta responsabilidade”, afirmou Nicolau.

Os assaltos a ônibus também serão combatidos na gestão de Ricardo na prefeitura de Manaus. Como deputado estadual, ele chegou a solicitar ao prefeito a instalação de câmeras de reconhecimento facial nos ônibus, mas não foi atendido.

“Como prefeito, vou tocar este projeto e implantar uma rede de câmeras de segurança nos ônibus e em pontos estratégicos da cidade. Elas serão interligadas a uma Central de Monitoramento equipada para trabalhar de forma eficiente”, explicou.

Crescendo nas pesquisas

Segundo a pesquisa do Ibope, Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto e está empatado tecnicamente em segundo lugar.

Já o Instituto iMarketing aponta o candidato como o que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Ricardo Nicolau cresce e empata em segundo lugar, aponta Ibope

Nicolau promete Passe Livre Estudantil para alunos em Manaus