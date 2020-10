Gestão de Joelson Silva na CMM recebe selo de qualidade do TCE-AM

O reconhecimento público foi feito pelo presidente Mário de Mello, em comemoração aos 70 anos da Corte | Foto: Divulgação

Manaus - O trabalho desenvolvido nos últimos 22 meses como gestor público, pelo atual presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriota), foi premiado com o selo Gestão de Qualidade do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE), nesta sexta-feira (16), na sede do órgão, durante o lançamento da primeira edição do selo.



O reconhecimento público foi feito pelo presidente Mário de Mello, em comemoração aos 70 anos da corte e aos melhores índices alcançados nos quesitos desempenho, regularidade, eficiência, efetividade e transparência, demonstrados nos últimos anos.

Ao gestor da CMM foi entregue o selo na categoria prata, que representa a segunda mais alta premiação, dos três níveis apresentados durante a solenidade.

“Estou muito feliz e agradeço a Deus por mais essa graça. Divido esse prêmio com toda minha equipe, minha família, com os servidores e vereadores da Câmara e, principalmente, com a população de Manaus, que acreditou no nosso trabalho e na forma responsável com que administramos a casa do povo. Em nome da presidente do TCE, Mário de Mello, reitero meu respeito por esta instituição e os parabenizo, mais uma vez, a pelos relevantes serviços prestados ao Amazonas”, agradeceu.

Avaliação

O Selo Gestão de Qualidade foi instituído por meio da Resolução número 05/2020/TCE-AM, publicada no Diário Oficial do órgão, na quarta-feira (16), e entregue pelos membros do colegiado aos agraciados que alcançaram os índices previstos.

Além de Joelson Silva, outros presidentes de câmaras municipais e prefeitos, também foram premiados.

O prêmio também consiste na concessão de diploma de menção honrosa, assim como na disponibilização de selo digital aos gestores que alcançaram a pontuação necessária para recebimento do “Selo de Gestão”, cuja validade é de um ano.

Ao falar sobre a importância do prêmio, Mário Melo desejou vida longa aos bons gestores, mas mandou um recado para a população.

“Esperamos que continuem trilhando esse caminho de excelência e sejam referenciais para outros gestores ou candidatos às gestões. O TCE oferece mais essa ferramenta para que você, cidadão, possa refinar as suas escolhas. Para que o interesse público possa ser prestigiado e atendido, por meio de homens públicos verdadeiramente imbuídos de bons propósitos e de boas práticas”, sintetizou.

