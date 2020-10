Vídeo: 'Corre atrás que sai', diz Bolsonaro a Menezes em ligação

Manaus - O presidente, Jair Bolsonaro (sem partido) a cada dia vem sinalizando seu apoio explícito ao candidato Coronel Menezes (Patriota). Em vídeo, divulgado nesta sexta-feira (16), pela assessoria do candidato é possível identificar que o presidente incentiva o candidato a "correr" na disputa pela Prefeitura de Manaus.

A declaração foi feita por vídeochamada após um almoço na Feira da Banana, com o candidato e a presença de lideranças dos feirantes da capital

Após declarar por meio de lives que em Manaus teria um "careca" que ele considera seu irmão mais novo, Bolsonaro conversou com lideranças dos feirantes e reiterou seu apoio ao candidato do Patriota. "Menezes corre atrás que a coisa vai", comentou o presidente no vídeo.

Na ocasião, as lideranças dos feirantes afirmaram que são "soldados" do presidente e que o chefe de Estado deve continuar fazendo o "bom trabalho" e não "recuar" porque as pessoas estarão sempre ao lado dele.

"É uma honra e uma satisfação muito grande está falando com o senhor", comentou o presidente da Comissão e gestora da Feira da Banana, Moacir Cintrão.

Segundo Menezes, as vídeochamadas com o presidente são frequentes tendo Bolsonaro com um grande conselheiro de campanha.

"Nos falamos com muita frequência. Ele sempre liga, como fez hoje (ontem), para saber como vai a campanha, em Manaus. Este é o Jair, um amigo fiel e imprevisível", declarou.

O candidato tem visitado as principais feiras de Manaus sempre destacando uma política direcionada para a categoria e prometendo realizar ações para melhorar as condições físicas das feiras a fim de atrair a população e fomentar o turismo nesses locais.

"Vou dar a dignidade que os feirantes merecem. As feiras e mercados estão abandonadas e nós vamos mudar essa triste realidade", finalizou Menezes.

