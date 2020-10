Justiça Eleitoral aprova candidatura de Marcelo Amil

Amil tem como principais propostas a criação da Universidade Municipal de Manaus (UMM) | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Marcelo Amil, teve a candidatura à Prefeitura de Manaus aprovada neste fim de semana pela Justiça Eleitoral.



O registro foi considerado apto por não apresentar nenhum problema sobre documentação, filiação ou Lei da Ficha Limpa. A candidata a vice, Dora Brasil, também teve registro aceito, de acordo com Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Amil tem como principais propostas a criação da Universidade Municipal de Manaus (UMM); a construção de creches no edifício Garajão, no Centro de Manaus; a abertura de concurso com mais de mil vagas para a Guarda Municipal e a implantação do VLT.

Uma das estratégias do candidato para alavancar a economia municipal que foi afetada pela pandemia do novo coronavírus, será o investimento no setor turístico.

"O grande desafio que teremos no primeiro ano de mandato é fazê-la crescer novamente, gerando emprego e mantendo os nossos modelos econômicos. O investimento no turismo será uma das nossas alternativas, já que ele traz renda seja pela movimentação no comércio local ou pela geração de empregos diretos ou sazonais", disse Marcelo.

O postulante também tem um projeto tecnológico que busca atender a mobilidade da capital, um modal de transporte repaginado que possa melhorar a vida dos motoristas de aplicativos e dos moradores de todas as zonas da cidade.

“Nós estamos preparando um projeto para atender os motoristas de aplicativos, taxistas, mototaxistas e a comunidade manauara. Um projeto que está sendo feito junto com a participação de quem entende do assunto. O custo vai ser menor e o pai de família vai poder levar para casa um pouco mais de dinheiro para gastar com alimentação, vestuário, educação e etc”, contou Amil.

Agenda

Cumprindo agenda Amil ouviu as histórias de trabalhadores da capital | Foto: Divulgação

Neste fim de semana, o candidato visitou as zonas Leste e Oeste da cidade com a caravana “Amil – A Esperança ainda mais viva”.



No bairro Jorge Teixeira, o momento marcante foi o encontro de Amil com o vendedor ambulante Evandro Nogueira Xavier, que se emocionou ao ver a similaridade das suas histórias de vida.

"Eu não sabia que você tinha sido vendedor de bala de mangarataia nas ruas. Isso mostra que você conhece a nossa realidade, que lutou para estar onde está agora. É um vencedor e merece ser o prefeito dessa cidade", relatou o vendedor.

Marcelo Amil também esteve no bairro Alvorada e no Conjunto Manôa, onde recebeu o apoio dos moradores e apoiadores. O candidato vai intensificar a agenda nas comunidades nos próximos dias.

Leia Mais:

Candidato Marcelo Amil realiza passeata na feira Eduardo Ribeiro

Amil recebe motoristas de APPs para criação de projeto de mobilidade