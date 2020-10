Nicolau apresenta projetos voltados para juventude em Manaus

Na conversa com os jovens, o candidato ouviu as demandas de diferentes segmentos da juventude | Foto: Divulgação

Manaus - Em reunião com lideranças jovens de todas as regiões de Manaus, o candidato a prefeito pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD) apresentou os projetos voltados para a juventude. A ocasião aconteceu na segunda-feira (19), no Comitê Central, no Distrito Industrial I.



Entre as principais ações estão projetos voltados para a educação, primeiro emprego, esporte e lazer.

“Já falei isso antes, mas vou repetir porque é um absurdo a prefeitura gastar mais de R$ 130 milhões em propaganda e não ter orçamento para os jovens. Vamos inverter isso na nossa gestão e investir, sim, nos jovens. Buscar parcerias com os projetos nos bairros para combater o uso de drogas e estimular para a educação, para o esporte, para as artes como as bandas de fanfarras e dança”, destacou Nicolau.

Na conversa com os jovens, o candidato ouviu as demandas de diferentes segmentos da juventude. Uma delas, que já estava no Plano de Gestão, será intensificada: a criação de cursinhos preparatórios populares para o ingresso na universidade.

Para o primeiro emprego, Nicolau planeja parcerias com empresas privadas para incentivar a contratação de jovens sem experiência.

“Todos sabem que a educação deve ser prioridade, mas poucos apresentam ações que realmente ajudem a dar oportunidade aos jovens. Temos um projeto para manter as escolas abertas à noite com cursos profissionalizantes. Ao mesmo tempo, queremos ajudar o jovem a entrar numa universidade e os cursinhos podem contribuir”, ressaltou o candidato.

O postulante também garantiu a implementação do Passe Livre Estudantil em 2021, o projeto oferece acesso gratuito ao transporte coletivo para estudantes da rede pública de ensino.

Na área de esporte e lazer, Ricardo Nicolau planeja recriar a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Com orçamento, a secretaria poderá dar apoio a projetos sem fins lucrativos que estejam oferecendo ações esportivas e artísticas para os jovens em todos os bairros de Manaus.

“Os bons projetos precisam ser incentivados e receber a mão amiga da prefeitura. Tem muita gente abnegada, tirando dinheiro do próprio bolso para ajudar a tirar os nossos jovens do caminho das drogas e do desemprego. Vamos ajudar essas pessoas a dar um novo futuro à juventude manauara”, finalizou o candidato.

*Com informações da assessoria

