Campanha de vereadores é marcada por propostas para a Guarda Municipal

Segundo os postulantes, o efetivo precisa passar por uma renovação e treinamento, para que possam portar armas | Foto: Divulgação

Manaus - O efetivo da Guarda Municipal de Manaus e as condições das atividades têm recebido atenção especial dos candidatos à vereança na capital amazonense. Segundo os postulantes, o efetivo precisa passar por uma renovação e treinamento, para que possam portar armas e garantirem a segurança da população.



O candidato a vereador pelo PRTB, Coronel Rosses, ressaltou como a Guarda Municipal pode ingressar na segurança da população através da importância do efetivo na cidade.

"Os índices de violência em nossa capital podem ser menores desde que a Guarda Municipal seja incluída na segurança pública do nosso Estado. O município não pode ignorar o papel que tem sobre a proteção da população, mesmo que ela seja de responsabilidade majoritária da gestão estadual. Por isso, precisamos ter parlamentares dispostos a lutar pela mudança deste contexto junto ao futuro gestor de nossa cidade", afirmou o candidato.

Rosses afirmou ainda que é favorável ao armamento da Guarda Municipal, mas acredita que o trabalho precisa ser feito com técnica, devido à necessidade de fortalecimento do efetivo.

"Precisamos de parlamentares dispostos a cobrar e fiscalizar os atos para que isso aconteça ou seguiremos como estamos hoje, com profissionais subutilizados, desvalorizados e a segurança sem um dos seus braços", continuou.

Outro policial militar que defende a reestruturação da Guarda é o Coronel Alysson (PMN).

De acordo com o candidato, é importante atentar que o número de habitantes reforça ainda mais essa necessidade e exige do município, a partir da cobrança de parlamentares, tome as devidas providências.

“Acredito que podemos lutar pela valorização, estruturação e capacitação da Guarda Municipal para participar, efetivamente, do contexto atual da segurança pública como já acontece em muitas cidades do Brasil. Outro ponto importante é que a guarda municipal armada e bem treinada é essencial para resguardar as pessoas e o patrimônio de uma cidade como Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes”, concluiu o candidato.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Segurança pública é principal pauta de candidatos com carreira militar

David e Rotta propõem criação da Secretaria de Segurança Pública