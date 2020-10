'Transparência será prioridade na gestão', diz Alberto Neto

Para o candidato, a corrupção "mata mais que o fuzil de traficante" | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito pela coligação Aliança por Manaus, Alberto Neto (Republicanos), se reuniu com moradores do bairro Tarumã, Zona Oeste, em que falou da transparência que irá nortear sua gestão na Prefeitura, para economizar e atrair recursos e investimentos para cidade de Manaus.



"A corrupção mata mais do que o fuzil do traficante, porque tira da saúde, das creches como esta aqui no Tarumã que está há sete anos em construção. Isso é fruto da incompetência, de uma gestão ruim", disse Alberto.

A reunião aconteceu na rua Dona Otília, no Centro Comercial Campos Sales e contou com a presença de aproximadamente 150 pessoas e do candidato a vereador, Arcanjo Oliveira (PMN).

Na ocasião a diarista, Sandra Maria Lopes de Souza, 53, contou quais os principais problemas que os moradores enfrentam na região.

“A construção de escolas, postos de saúde e o investimento em saneamento básico quanto à questão de esgotos a céu abertos são algumas das deficiências do Campos Sales”, disse.

“Votem em quem tem compromisso. Não se pode mais reeleger pessoas que tiveram chances para fazer as coisas e não fizeram. Já chega de pessoas que querem se perpetuar no poder. Eu e o Capitão Alberto Neto queremos trabalhar por Manaus”, comentou Orsine Jr.

Reunião no Viver Melhor

No início da noite, o candidato visitou o conjunto Viver Melhor, na zona norte, área que comandou quando atuava como oficial da Polícia Militar do Amazonas.

Na reunião, realizada em parceria com candidato a vereador Eduardo Alfaia, Neto falou de seus compromissos para a educação, como aulas em tempo integral, creches e colégios cívico-militares.

Segundo Alberto, escolas com material didático, uniforme e alimentação gratuitos serão as prioridades para a Zona Norte da cidade.

"Eu sou fruto de como uma educação pode transformar a vida das pessoas. Minha mãe pobre fez tudo para que eu estudasse, e hoje estou aqui lutando para mudar a vida do povo da nossa cidade", ressaltou.

O candidato também ouviu as demandas da população do conjunto, que reclamam da falta de capacitação profissional gratuita para que os jovens possam adquirir conhecimento para trabalhar.

"Os jovens precisam ter uma qualificação, passar por oficina de bicicleta, oficina de moto, para que quando tiverem suas famílias tenham como sustentar", sugeriu.

