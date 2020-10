Nicolau promete transformar imóveis abandonados em moradia popular

Outra proposta do candidato é a ampliação aos manauaras do acesso ao programa 'Casa Verde e Amarela', que substitui o 'Minha Casa, Minha Vida' | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), apresentou o projeto para ajudar a realizar o sonho da casa própria aos manauaras que não tem um local para morar.



Uma das ações é usar os imóveis municipais e outros abandonados nas áreas urbanas e centrais de Manaus para serem usados como moradia por famílias que hoje vivem em áreas degradadas ou risco.

Outra iniciativa será ampliar o acesso dos manauaras ao programa do Governo Federal, o Casa Verde e Amarela, que substitui o Minha Casa, Minha Vida.

Caso seja eleito, o candidato busca implantar o Plano Municipal de Habitação para contribuir com a redução dos custos de financiamento da casa própria, bem como da compra de materiais para reformas e melhorias nas residências.

“O prefeito precisa sair do gabinete e ir para as ruas ver a realidade das pessoas. Ir até o Governo Federal ou onde for possível para conseguir ajudar quem vive em Manaus e não tem uma casa digna para morar. A falta de moradia é um problema grave e a nossa prefeitura vai ter a coragem de enfrentar”, garantiu Nicolau.

Quanto aos conjuntos residenciais afastados do Centro, a ideia de Nicolau é levar os serviços da prefeitura para essas localidades, proporcionando toda a infraestrutura social como transporte, escola e Unidades Básicas de Saúde (UBS), a partir de estudo de viabilidade, considerando o adensamento local e respectivas demandas.

Casa Verde e Amarela em Manaus

Nicolau planeja, em parceria com o Governo Federal, estimular o acesso ao Programa Casa Verde e Amarela, que oferece crédito para a compra da casa própria, além de garantir a regularização fundiária.

O programa é uma reformulação do Minha Casa, Minha Vida, com a redução na taxa de juros para a menor da história do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e mudanças na remuneração do agente financeiro.

As regiões Norte e Nordeste serão contempladas com a redução nas taxas de juros. Além do financiamento habitacional, o programa atuará com regularização fundiária e melhoria de residências, enfrentando problemas de inadequações, como falta de banheiro, por exemplo. A meta é regularizar 2 milhões de moradias e promover melhorias em 400 mil até 2024.

