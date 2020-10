Conceição Sampaio reafirma compromisso em ações para Saúde da Mulher

| Foto: Divulgação

Manaus - A vice candidata à prefeita na coligação “Trabalho bom merece continuar”, Conceição Sampaio (PSDB) participou na terça-feira (20), de uma reunião com mulheres do bairro Zumbi, Zona Leste. Na oportunidade, a candidata ratificou seu compromisso de dar continuidade às ações da saúde da mulher já desenvolvidas na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB), além de avançar em investimentos na educação, inicialmente com a implantação do programa “Família Acolhedora” e depois com a criação de novas creches.



“Eu gosto de estar com pessoas porque mantemos uma conversa importante e proveitosa. Minha trajetória política mostra, exatamente, isso: que eu sou uma mulher que atua, não sou de fazer promessas que não posso cumprir. Sou de luta, sou de compromisso. E nas ruas, em contato com as pessoas, percebo que elas sabem disso, que me conhecem e me apoiam. E estão decididas a caminharem com Alfredo e eu”, comentou.

À tarde, foi a vez dos moradores da Vila da Felicidade, no Mauazinho, zona Leste, participarem de uma roda de conversa com a candidata.

Os moradores relembraram da atuação de Conceição Sampaio à frente da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), inclusive com o atendimento da cozinha comunitária que, mesmo durante o período crítico da pandemia, não deixou de realizar o atendimento.

Além disso, os moradores deram sugestões de melhoria para o transporte público no bairro e relembraram os trabalhos das Casinhas de Saúde e do médico em casa, compromissos que estão no plano de governo de Alfredo e Conceição.

“Moro na Vila da Felicidade há 42 anos, já vi vários políticos virem aqui, mas nunca um veio e sentou para nos ouvir. E a Conceição fez isso. Ela é uma mulher que ouve, que não tem vaidade e que tem experiência. Vai ser uma honra seguir com ela”, destacou Cristian de Souza.

