Justiça nega ação movida por Alberto Neto contra Costa e Silva

Manaus - A Justiça Eleitoral negou, nesta terça-feira (20), a ação de difamação e direito de resposta movida pelo candidato a prefeito, Alberto Neto (Republicanos) contra o candidato a vice-prefeito, delegado Costa e Silva (Patriota).



O candidato ocupa a posição de vice na chapa encabeçada pelo candidato, Coronel Menezes (Patriotas).

O juiz coordenador da propaganda eleitora, Alexandre Henrique Novaes de Araújo, entendeu que não houve, nenhuma conduta que ensejasse a intervenção da justiça eleitoral no caso.

Alberto recorreu a justiça após Costa e Silva usar suas redes sociais para fazer esclarecimentos à população, referente a ação do candidato (Alberto Neto), que prendeu um suspeito de assalto em um transporte coletivo da capital.

De acordo com o delegado, Alberto não seguiu os procedimentos de apresentação de preso previstos no Código de Processo Penal.

O delegado Costa e Silva considerou a decisão da Justiça com muita serenidade e respeito. "Há por minha parte muita confiança na justiça eleitoral", declarou.

Entenda o caso

O candidato à Prefeitura de Manaus, ex-policial militar e deputado federal, Alberto Neto (Republicanos), prendeu na manhã desta quarta-feira (7), um suspeito de roubar passageiros do ônibus da linha 651, que faz a ligação entre a Zona Sul e Leste da capital amazonense.

Segundo a equipe do candidato, Alberto Neto realizava um evento de campanha com apoiadores nas ruas do bairro do Coroado, Zona Leste, quando fez a abordagem do suspeito dentro do veículo de transporte coletivo. "Acabamos de participar de uma ocorrência policial, onde infratores levaram celulares das vítimas que estavam no ônibus, aqui na frente do Coroado, onde nós estávamos fazendo nossa panfletagem", informou o candidato.

Em nota a assessoria do candidato, Alberto Neto, informou que o candidato deve recorrer a decisão da Justiça Eleitoral

