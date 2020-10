Romero Reis intensifica campanha em fábricas do Distrito Industrial

Segundo o candidato, é dever da Prefeitura apoiar a Zona Franca | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito, Romero Reis (Novo) levou sua campanha para as empresas do Distrito Industrial, a fim de aproximar seu conhecimento e propostas dos trabalhadores do segmento.



Na última segunda-feira (19), o candidato esteve com a candidata a vereadora Madalena (Novo) na fábrica Saldanha Rodrigues (SR), na Av. Torquato Tapajós. Já nesta terça-feira (20), ele visitou a Flex Indústria pela manhã.

“Nós temos uma identidade com o modelo industrial. É problema, sim, da Prefeitura apoiar o modelo Zona Franca e, ao mesmo tempo, trabalhar para consolidar novas matrizes econômicas, como turismo, polo digital, piscicultura, mineração, metalurgia”, ressaltou Romero.

Manaus concentra o maior Polo Industrial da região Norte e tem sua economia ancorada na produção de bens manufaturados nos segmentos de duas rodas, eletroeletrônicos, produtos químicos, produtos ópticos, bens de informática, fabricação de máquinas, concentrados de bebidas não alcoólicas, entre outros.

“As visitas são muito importantes, porque as pessoas passam a nos conhecer e saber como nós pensamos. A adesão ao nosso projeto tem sido muito grande, de forma espontânea. A gente ganha sensibilidade ao ter esse contato com as pessoas nas fábricas”, completou o candidato.



Neste ano, a receita tributária do Governo do Amazonas consolidada (janeiro a setembro de 2020) atingiu a cifra de R$ 8,68 bilhões, deste montante R$ 3,28 bilhões foi arrecadado pelo setor industrial. Do total apurado pelo estado, 25% é destinado aos municípios por meio do Fundo de Participação. Manaus, por ser a capital e ter a maior movimentação econômica, recebe 62,09% do valor global direcionado para o FPM.

