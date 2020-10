Pesquisa aponta, mais uma vez, crescimento de Ricardo Nicolau

Nicolau aparece com um dos candidatos com menor rejeição | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma pesquisa eleitoral apontou o crescimento do candidato pela coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD) em todos os cenários. Desta vez, o Instituto Perspectiva mostrou um crescimento de 1,1%, colocando o candidato com 9,1% das intenções de voto.



Na margem de erro, o candidato segue empatado em segundo lugar com David Almeida (Avante) com 15,2% e José Ricardo, com 10,3%.

“Esse crescimento, na verdade, são as pessoas enxergando que Manaus não precisa voltar ao passado. São as pessoas voltando a acreditar que a gente pode, sim, ter um prefeito que cuide de verdade da cidade, que cuide das pessoas. Sou um candidato ficha limpa e tenho projetos, tenho experiência e, sobretudo, tenho coragem para enfrentar os problemas de Manaus”, ressaltou Nicolau.

Além das intenções de voto, a pesquisa também avaliou a rejeição aos candidatos, em quem o eleitor não votará de jeito nenhum.

Neste aspecto, Nicolau aparece com uma das menores rejeições, abaixo de David Almeida e do petista José Ricardo, com quem aparece empatado tecnicamente nas intenções de voto.

Sendo os candidatos Amazonino Mendes e Alfredo Nascimento os mais rejeitados, segundo o levantamento.

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (20) está registrada no TSE sob o número AM-00993/2020. Foram feitas mil entrevistas em Manaus de 16 a 18 de outubro. A margem de erro máxima estimada é de 3,1%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95%, o que significa dizer que se fossem feitas 100 entrevistas com a mesma metodologia, 95 estariam dentro da margem de erro prevista.

*Com informações da assessoria

