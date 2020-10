David propõe inteligência e infraestrutura para desafogar trânsito

David garantiu que vai ampliar a velocidade média para até 30 quilômetros por hora | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito pela coligação Avante Manaus, David Almeida (Avante), propôs medidas de infraestrutura , monitoramento e controle para resolver o grande volume de carros nas ruas e a falta de medidas na mobilidade urbana em Manaus.



O Plano de Governo da chapa prevê obras nos principais gargalos da cidade e instalação de painéis inteligentes para melhorar o desempenho do transporte público.

De acordo com David, hoje os ônibus que operam no sistema de transporte de passageiros na cidade alcançam um desempenho médio de velocidade de 14 quilômetros por hora.

A partir das medidas de infraestrutura e de inteligência, David garantiu que vai ampliar a velocidade média para até 30 quilômetros por hora.

Para desafogar o trânsito da cidade, David propõe no seu Plano de Governo a padronização e modernização da sinalização viária; a instalação de sistema inteligente de semáforos e a doação de mão única nas vias, além da organização de estacionamentos públicos e privados.

Na infraestrutura, o plano prevê o alargamento de vias como as avenidas André Araújo, Efigênio Salles, Humberto Calderado, Djalma Batista, Torquato Tapajós e Desembargador João Machado, entre a Constantino Nery.

Além do planejamento de novas ligações viárias estruturantes, como o corredor de ligação do novo eixo Leste e Oeste, entre a avenida do Turismo e a Desembargador João Machado; a conexão entre a avenida Governador José Lindoso com a avenida General Rodrigo Otávio e dessa via com a avenida Açaí; além da construção de um complexo viário na Bola do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

“A nossa Manaus precisa de grandes intervenções de infraestrutura, monitoramento e controle do trânsito para acabar com os grandes congestionamentos da cidade. Eu e o Marcos Rotta temos propostas no nosso Plano de Governo que vão ajudar a resolver esse problema da cidade, que só se agrava ao longo dos anos. Para vencer o caos no trânsito, é necessário experiência e vontade política para fazer”, disse David

O candidato acreditar que grande parte dos problemas enfrentados na mobilidade urbana da cidade decorre da deficiência causada pela má gestão dessa área ao longo de décadas.

“O primeiro passo para reestruturar a gestão do nosso trânsito será dado com a implantação de um Centro de Gestão Remota, que usará inteligência artificial e algoritmo de tráfico e fluidez”, contou o ex-governador do Amazonas.

Trânsito para todos

A proposta do Plano de Governo do candidato da coligação Manaus Avante contempla a mobilidade de transportes urbanos, pedestres, ciclistas, cargas, além dos modais rurais e intermunicipais, apontando medidas e ações destinadas à sua otimização.

“Para melhorar o trânsito de Manaus como um todo, nós não podemos pensar apenas no trânsito de carros. Nossa cidade precisa de opções para os pedestres, que sofrem com a falta de calçadas; nos ciclistas, que precisam de faixas próprias, de vias asfaltadas para melhorar a trafegabilidade e investimentos em infraestrutura”, destacou Almeida.

Segundo o candidato, dentre os objetivos estratégicos a serem perseguidos, destacam-se a questão da redução dos custos logísticos, o aprimoramento da pavimentação das vias urbanas e a pavimentação dos acessos às zonas rurais, bem como a redução do tempo de deslocamento nas vias urbanas, a ampliação do uso de transportes públicos e alternativos, a estruturação da mobilidade de pedestres, ciclistas e portadores de necessidades especiais.

