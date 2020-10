Alfredo Nascimento ouve demanda de moradores em bairros de Manaus

Para a juventude, o candidato busca dar oportunidades de preparação para o mercado de trabalho | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato à prefeitura de Manaus, Alfredo Nascimento (PL) tem intensificado sua campanha através de visitas a comunidades na capital amazonense. Na última terça-feira (20), o candidato esteve no bairro Betânia, na Zona Sul e no conjunto Cidadão Manauara 2, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte.



Alfredo e sua vice, Conceição Sampaio (PSDB), conversou com jovens sobre o programa 'Primeiro Passo' e garantiu que irá dar continuidade à política habitacional do seu principal apoiador, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB).

Segundo o candidato, o projeto visa dar oportunidade de preparação para que os jovens adquiram a experiência para o primeiro emprego.

“Faremos parcerias com empresas para que treinem os jovens em estágios remunerados de seis meses a um ano. Dessa forma, eles chegarão ao primeiro emprego com a experiência necessária que o mercado tanto exige”, esclareceu.

Na Zona Norte

Alfredo também apresentou seus projetos para a área de habitação para os moradores do conjunto Manauara 2.

Na ocasião, o candidato exaltou o trabalho feito por Arthur Neto nessa área e disse que continuará ampliando o número de moradias.

“Eu conheço todos os trâmites necessários em Brasília para conseguirmos recursos e darmos andamento nessa política habitacional implantada por Arthur. Vamos avançar mais ainda na construção de moradias populares”, disse Nascimento.

*Com informações da assessoria

