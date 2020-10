Deputado sugere atendimento especial a professores vítimas de agressão

Manaus - Diante do aumento da violência direcionada à profissionais da educação no exercício das funções, o deputado Roberto Cidade (PV) apresentou um Projeto de Lei, nesta quarta-feira (21), para garantir assistência psicológica e social aos profissionais da educação vítimas de violência escolar.



Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a qual demonstrou por meio de dados estatísticos, que Brasil é o país com maior casos de agressão a docentes.

“De acordo com essa pesquisa, dos 100 mil professores entrevistados, 12,5% afirmaram já ter sofrido algum tipo de agressão verbal ou intimidação vinda dos alunos. Aqui mesmo em nossa cidade, já ouvimos falar de alguns tipos de agressão sofridas pelos docentes, seja por meio do noticiário ou mesmo depoimento desses profissionais”, lembrou.

Equipe Multiprofissionais

Segundo o PL, o atendimento aos profissionais da educação poderá ser realizado por meio de equipes multiprofissionais, com um atendimento especializado.

De acordo com o projeto, as equipes devem priorizar ações que considerem as necessidades específicas de cada profissional vítima de violência e as peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo dos programas pedagógicos já desenvolvidos pela instituição de ensino.

O projeto ressalta ainda que o Poder Executivo Estadual poderá regulamentar a Lei, no que julgar necessário, fins de possibilitar a sua execução.

A matéria passará por análise das Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

“Garantir a saúde mental dos profissionais da educação e fornecer apoio é algo essencial para assegurar seu bem-estar e, consequentemente, a qualidade de ensino nas nossas escolas públicas”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

