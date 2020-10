"Vamos treinar nossa Guarda Municipal Armada", diz Alberto Neto

Manaus - Após ouvir diversas reclamações contra a falta de segurança enquanto caminhava pelo bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, na manhã de quinta-feira (22), o candidato a prefeito de Manaus Capitão Alberto Neto assumiu compromisso com todos os moradores, afirmando que seu governo contará com uma guarda municipal armada.

“Na nossa Prefeitura, teremos uma guarda municipal armada, treinada e preparada para proteger não só o patrimônio do município, mas também a vida dos manauaras. Na nossa gestão, a bandidagem não terá vez”, garantiu o deputado federal.

Passando das palavras para a ação, o Capitão Alberto Neto, vice-líder do Governo Federal na Câmara dos Deputados, concluiu a caminhada de quase duas horas pelo bairro, ouvindo os moradores e comerciantes, e se dirigiu ao Clube de Tiro Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade, onde demonstrou um dos treinamentos a serem ministrados ao novos vigilantes.

“O estatuto do desarmamento permite que cidades com mais de 500 mil habitantes mantenham guardas municiais em seus quadros. É assim em inúmeros municípios em todo o Mundo. Porque não em Manaus? Vamos armar a guarda municipal, sim!”, afirmou o candidato.

No clube, o capitão Alberto Neto comandou um sessão de treinamento, exatamente como pretende fazer com os novos guardas que serão nomeados por concurso público.

“Essa é apenas uma parte do treinamento, a qual farei questão de comandar pessoalmente. Mas o projeto da nova Guarda Municipal de Manaus é muito maior que isso. Inclui acompanhamento psicológico e social, além de todos os requisitos necessários para o bom desempenho da função”, disse o Capitão.

Educação é a base

A criação da Guarda Municipal armada é um compromisso do candidato, mas ele reconhece que investimento na educação é a melhor arma para combater a violência os atrativos oferecidos pelo tráfico de drogas.

“A boa formação educacional gera boas oportunidades de emprego. E não existe melhor programa social que o emprego. Se prepararmos as crianças desde o ensino fundamental, estaremos formando cidadãos com mais discernimento de raciocínio para enfrentar as tentações dos traficantes”, assegurou o candidato.

Ainda segundo Alberto Neto, Manaus tem que agir com muito rigor contra o tráfico de drogas. “Vivemos na capital do Estado que faz fronteira com países reconhecidos com os maiores produtores de drogas do Mundo. Não podemos combater traficantes e bandidos com flores. Precisamos estar preparados para enfrenta-los e vencê-los”, concluiu.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Justiça nega ação movida por Alberto Neto contra Costa e Silva

'Transparência será prioridade na gestão', diz Alberto Neto