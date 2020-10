Alfredo Nascimento leva caminhada #colano22 até a Alvorada

Manaus - “A forma como o povo nos recebe é o verdadeiro resultado da pesquisa”, disse Alfredo Nascimento, candidato a prefeito de Manaus pela coligação “Trabalho bom merece continuar”, na manhã desta quinta-feira (22), em mais uma caminhada do #colano22, desta vez na rua Criciúma, no Alvorada 1, zona Oeste.

Durante a visita, Alfredo foi recepcionado por dezenas de moradores e comerciantes do local que conversaram sobre a volta de programas e projetos implantados por ele no período de 1997 a 2004, quando esteve à frente da prefeitura de Manaus.

Um dos mais relembrados é o programa Médico da Família, popularmente chamado de Casinhas da Saúde, que levava médicos e outros profissionais de saúde para dentro das casas das pessoas e que teve papel fundamental no combate à insegurança alimentar em crianças de famílias baixa renda.

“Vamos voltar com o Médico da Família e aumentar mais ainda os índices de cobertura da atenção básica de saúde. Aqui no Alvorada, fui muito bem recebido e digo para você, que vota no Alfredo: a verdadeira pesquisa é essa. O contato olho no olho e as pessoas pedindo a volta desses projetos e programas que me colocaram por duas vezes como o melhor prefeito do Brasil”, disse Alfredo.

O candidato aproveitou o fato de ser dia 22, seu número de votação, e convidou apoiadores a interagirem por suas redes sociais.

“Hoje é dia 22, não esqueça esse número. 22 é Alfredo Nascimento, que representa a volta de uma administração que cuida e pensa em você com programas e projetos que melhoram suas vidas. Venham para nossas redes sociais e façam parte da grande onda 22”, finalizou o candidato.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Alfredo Nascimento ouve demanda de moradores em bairros de Manaus

Coligação de Alfredo Nascimento derruba propaganda de Coronel Menezes