Em Manaus, Romero irá prestigiar evento de deputado federal do Novo

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus, Romero Reis, irá prestigiar o evento o deputado federal do NOVO-RS, Marcel Van Hattem, que realizará um bate-papo gratuito com filiados, candidatos e interessados em política, nesta sexta-feira (23) às 19h, no Teatro Manauara, situado no shopping de mesmo nome.

O parlamentar que é formado em Relações Internacionais e tem mestrado em Ciência Política foi o deputado federal gaucho mais votado do estado. Teve 349.855 votos, 166.337 votos a mais do que o segundo colocado.

Conforme publicação do site GZH sobre a votação expressiva, ele relembrou que a presença constante nas redes sociais foi decisiva para a vitória. “Milhares de pessoas recebiam nossas mensagens no WhatsApp. Foi uma campanha cidadã no sentido de fazer com que as pessoas se engajassem, ajudassem a fazer o trabalho na sua cidade”, declarou Marcel na época.

Marcel iniciou sua carreira política aos 18 anos de idade quando se elegeu vereador na cidade onde nasceu, Dois Irmãos, no Vale dos Sinos/RS. Posteriormente, assumiu a vaga de deputado estadual em 2015. Neste período se notabilizou por liderar no estado gaúcho o pró-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Atualmente, é um dos expoentes na defesa do liberalismo e das reformas econômicas na Câmara dos Deputados. Também apóia a manutenção do trabalho da Lava Jato para combater a corrupção e desvio de dinheiro público, uma das bandeiras do partido NOVO.

O candidato a prefeito de Manaus, Romero Reis, irá prestigiar o evento porque acredita que a troca de experiências pode ser proveitosa para ampliar o número de adesões a campanha da chapa Manaus tem pressa.

“Pelo fato de termos um reduzido número de representantes na Câmara dos Deputados, nosso tempo na mídia convencional: televisão e rádio é pequeno, apenas 15 segundos. Assim temos de aproveitar, ao máximo, o potencial das mídias sociais para levar nossas propostas para o maior número de eleitores. As orientações do Marcel podem nos auxiliar neste processo de disseminação e de convencimento de que nossas propostas são capazes de transformar Manaus numa das melhores cidades do país para se viver e fazer negócios”, pontuou Romero Reis.

*Com informações da assessoria

