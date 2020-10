David e Marcos Rotta iniciam caminhadas nas ruas de Manaus

Manaus - Os candidatos a prefeito e vice pela coligação Avante Manaus, David Almeida (Avante) e Marcos Rotta (Democratas), começaram a fortalecer a estratégia de "dois prefeitos", com a agenda de caminhadas políticas pelas ruas de Manaus.

Enquanto o ex-governador está numa zona da cidade, o vice-prefeito está em outra. Ambos ouvindo moradores e lideranças comunitárias, apresentando os seus projetos de governo. Até então, os dois vinham realizando reuniões nos bairros, agora os candidatos começam a dar um novo ritmo à campanha eleitoral.



De acordo com David, a meta é que ele e seu vice-prefeito cubram toda a capital, ouvindo de perto os manauaras.

“Eu e o Rotta vamos nos dividir para alcançar o máximo de regiões e pessoas. Ele, de um lado da cidade; e eu, de outro, levando nossas propostas, com um debate aberto à comunidade”, disse o candidato do Avante.

David fez caminhada no bairro da Compensa, Zona Oeste, na noite de quarta-feira (21); e, na manhã desta quinta-feira (22), ele foi para a comunidade Parque São Pedro, Zona Norte. Na tarde de hoje, ele vai fazer caminhada na Zona Leste.

"É possível ver nos olhares do povo de Manaus o desejo de mudança, a vontade de ir por um caminho diferente daquele que estamos há quase 40 anos. Nós, eu e o Marcos Rotta, vamos seguir com mais força, levando esse mensagem pessoalmente às famílias de Manaus", disse o candidato.

Desde terça-feira (20), Rotta realizou caminhadas em bairros das zonas Norte, Leste e Centro-Oeste de Manaus, passando por diversas ruas, conversando com a comunidade local. O vice-prefeito garantiu que esse será seu ritmo durante toda a campanha eleitoral.

“É estando nas ruas e ouvindo as pessoas, com muito respeito e compromisso, que um gestor pode estar realmente preparado para trabalhar por Manaus. Nossa cidade não pode mais ter um prefeito ausente, que acorde tarde para trabalhar ou que queira administrar de casa. É preciso estar ao lado dos manauaras, para criar soluções”, afirmou Marcos Rotta.

Compromisso

Durante caminhada pelo Bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste, Rotta visitou alguns becos onde a população vive às margens de um igarapé que há anos não recebe ações de limpeza e sofre com a falta de infraestrutura.

“As pessoas estão vivendo em condições precárias e insalubres, mas parece que a Prefeitura fechou os olhos para essa situação”, avaliou.

No residencial Viver Melhor, o vice-prefeito lembrou o compromisso assumido por ele e por David Almeida em criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, para, além de reforçar a Guarda Municipal, também trabalhar em parceria com o Governo do Amazonas, a fim de aumentar a sensação de segurança da população e reduzir os índices de criminalidade.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

David propõe inteligência e infraestrutura para desafogar trânsito

David propõe modernizar gestão fiscal e reduzir custos tributários