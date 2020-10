David e Rotta prometem valorizar servidores públicos do município

Manaus - O servidor municipal de Manaus vai receber atenção especial da gestão David Almeida (Avante) e Marcos Rotta (Democratas).

A proposta da chapa é priorizar o investimentos na capacitação e melhorar o quadro funcional, através da inovação, para entregar serviços públicos melhores à população.

De acordo com o David, uma das metas prioritárias da sua gestão será organizar, de forma democrática e participativa, 100% das carreiras municipais, com fundamentos na meritocracia e efetiva valorização do servidor público municipal.

“Nós também vamos implementar nos órgãos públicos os programas de Saúde Ocupacional e de Segurança do Servidor Público. Queremos cultivar um ambiente de gestão pública propício à inovação, à valorização, à formação e retenção de talentos, ao trabalho em equipe e à produtividade”, afirmou o candidato.

Entre as ações que serão colocadas em prática para atender aos profissionais da Prefeitura, Almeida destacou o Programa de Gestão de Servidores, que tem como objetivo realizar um mapeamento completo da administração municipal e redesenhar processos, tendo como objetivo unificar modelos em toda a administração.

”Daremos atenção especial à formação de lideranças, capacitação permanente, buscando novos conhecimentos, treinamentos, para desenvolver habilidades, e avaliação de desempenho e produtividade”, adiantou.

Além disso, a chapa também propõe implantar o Sistema Informatizado de Apoio à Gestão de Recursos Humanos aplicável a todos os órgãos, bem como reestruturar e revisar o Plano de Cargos, Carreiras, Remunerações e Salários (PCCR).

Saúde e Previdência

Para ressaltar o compromisso da nova gestão com o servidor municipal, David revelou que o seu Plano de Governo prevê, também, a implantação de um programa municipal de preparação do servidor para a aposentadoria.

Outro ponto destacado por Almeida é a implantação de programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de ginástica laboral, com foco na prevenção às lesões por esforço repetitivo (L.E.R) e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT).

“Como eu acredito na força do esporte como instrumento de transformação e integração, nós também vamos realizar os Jogos Esportivos dos Servidores, bem como implantar o programa de valorização do conhecimento, além do Banco de Ideias e Sugestões (BIS) como instrumento de valorização do servidor fazendário”, adiantou David.

