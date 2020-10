Manaus possui candidato a vereador mais novo na disputa municipal

Um dos focos do candidato é inserir os jovens no mercado de trabalho, dando oportunidades a quem precisa | Foto: Divulgação

Manaus - O número de jovens na política tem crescido nos últimos anos. Neste ano, com quase 1,4 mil candidatos a vereador para as eleições municipais deste ano, conforme informações do Tribunal Eleitoral Regional do Amazonas (TRE-AM), Manaus conta com o candidato a vereador mais novo na disputa pelo pleito.



Mateus Ribeiro, conhecido como ‘Mateusinho Seu Amigo’, é candidato a vereador pelo Partido Social Cristão (PSC).

O acadêmico de Direito acredita que por meio da política poderá ajudar os manauaras e ressaltou que a juventude pode mudar o rumo do Amazonas.

“Sempre gostei de ajudar as pessoas e, percebendo as necessidades dos manauaras, despertou o interesse em ser candidato a vereador de Manaus, pois assim posso ajudar muito mais. Precisamos dar oportunidade aos jovens e deixar o individualismo de lado, pois quando estamos juntos e percebemos a necessidade dos outros realizamos sonhos. Ainda mais quando temos Deus, família e amigos”, disse o candidato.

‘Mateusinho Seu Amigo’ (PSC), completou 18 anos em fevereiro deste ano e aposta na força da juventude para mudar a história da política amazonense.

Um dos focos do candidato é inserir os jovens no mercado de trabalho, dando oportunidades a quem precisa.

“Eu posso e quero ajudar com projetos, leis, emendas, fiscalizar as leis que já existem e fazer novas leis para o benefício do povo. Exercendo a minha função de vereador de Manaus, vou fiscalizar o executivo, conforme a Constituição. Devemos cuidar e valorizar o povo, precisamos de inovação sem perder a credibilidade”, contou Mateusinho.

