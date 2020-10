José Ricardo propõe oportunidades para jovens esportistas de Manaus

Para o petista, a ausência de políticas públicas para a juventude e a omissão do poder público municipal aumentam a desesperança dos jovens | Foto: Divulgação

Manaus - Apoiar, valorizar e incentivar os esportes competitivos de Manaus, por meio da estruturação do Programa Bolsa Atleta, é uma das propostas do candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo (PT), e de sua vice, Marklize (Psol), para áreas da juventude, esporte e lazer.



As propostas foram destacada no minicomício que realizaram na manhã desta segunda (26).

“A juventude foi abandonada pelo poder público. Acabaram com a Secretaria de Políticas Públicas para a Juventude e também com a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Sem políticas efetivas, o destino de muitos acaba sendo a marginalização. Acreditamos no esporte como caminho para novas oportunidades de vida a esses meninos e meninas. Por isso, estamos propondo a estruturação do Bolsa Atleta, com ampliação de vagas, e obtenção certa de recursos, gerando renda aos jovens e suas famílias, além de novas oportunidades”, declarou o candidato.

Outra meta do candidato, é recriar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e ampliar programas de atendimento socioesportivo em diversas modalidades para crianças e adolescentes.

Além de implementar programa de reformas, ampliação e construção de espaços, bem como manutenção das academias ao ar livre, campos de futebol, quadras, pistas de skate e outros espaços para realização de esportes, atividades físicas, na cidade de Manaus; e incentivar a realização de torneios, campeonatos de bairros e jogos escolares.

Para o petista, a ausência de políticas públicas para a juventude e a omissão do poder público municipal aumentam a desesperança dos jovens e tiram o sono de seus pais e familiares.

“Não ter espaços específicos para o esporte e o lazer nos bairros é uma grande omissão dos governantes. Nossa gestão assume o compromisso de mudar para melhor essa triste realidade”, afirmou o candidato.

