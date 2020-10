Pesquisa Big Data aponta novo crescimento de David Almeida

O estudo apontou David com 10 pontos percentuais à frente do terceiro colocado | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), registrou novo crescimento nas intenções de voto do eleitorado manauara, segundo a pesquisa do instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record TV e divulgada nesta segunda-feira (26).

O candidato pela coligação Avante Manaus, alcançou 19% das intenções de voto, se consolidando no segundo lugar.

Na contramão, o primeiro colocado apresentou queda de pelo menos cinco pontos e teve, mais uma vez, 20% da rejeição do eleitor de Manaus.

Já David, aparece 10 pontos percentuais à frente do terceiro colocado Ricardo Nicolau (PSD), que tem 9% das intenções voto, seguido por José Ricardo (PT) com 8%, Alberto Neto (Republicanos) e Coronel Menezes (Patriota) com 6%, Alfredo Nascimento (PL) com 4%, Chico Preto (DC) com 3% e Romero Reis (Novo) com 1%.

Os prefeituráveis Gilberto Vasconcelos (PSTU) e Marcelo Amil (PCdoB) não pontuaram.

“Nosso crescimento é reflexo do impacto das nossas propostas aos manauaras. Nossa campanha tem ganhado as ruas e a aceitação das pessoas por trabalhar focada na melhoria e não em acusações ou promessas fictícias. Eu e Marcos Rotta assumimos um compromisso com Manaus e vamos permanecer focados nisso”, disse David.

De acordo com a pesquisa, pelo menos 20% do público manauara não votaria no ex-prefeito de Manaus. Perdendo apenas para Alfredo Nascimento, que foi pontado com a maior rejeição, com 21%.

O levantamento, apontou ainda que 8% dos entrevistados votariam branco ou nulo e 9% não sabem em quem votar ou não responderam à enquete.

A pesquisa ouviu 500 pessoas entre os dias 21 e 23 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM 07658/2020.

*Com informações da assessoria

