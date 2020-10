Alfredo e Conceição estreiam live ‘Segundou' para ouvir a população

O objetivo da live é responder perguntas dos internautas, esclarecer dúvidas e apresentar propostas | Foto: Divulgação

Manaus - Para ampliar o contato com a população, os candidatos da coligação “Trabalho bom merece continuar”, Alfredo Nascimento (PL) e Conceição Sampaio (PSDB), estreiam nesta segunda-feira (26), às 19h40, a live “Segundou” nas redes sociais.



A transmissão acontece logo após o horário de propaganda eleitoral gratuita nas emissoras de televisão, nos endereços oficiais de Alfredo e Conceição no Facebook, Instagram e YouTube.

Segundo os candidatos, a cada segunda-feira será abordado um tema, na estreia a abordagem será: “Vamos falar de Saúde”.

“Estamos abrindo mais um canal de comunicação para que possamos levar nossas propostas e projetos à população. As redes sociais tornaram-se ferramenta fundamental na atualidade e não poderíamos abrir mão dessa forma de conversarmos com as pessoas”, destaca Alfredo.

O objetivo da live é responder perguntas dos internautas, esclarecer dúvidas e apresentar propostas.

“Eu e o Alfredo somos políticos experientes e queremos mostrar isso às pessoas. O uso de tecnologia é indispensável no mundo globalizado, e esse será um dos recursos que vamos utilizar para administrar a cidade. O prefeito Arthur (Neto) tem feito investimentos nessa área, como por exemplo a criação do Centro de Cooperação da Cidade, no qual a tecnologia da informação é peça chave”, contou Conceição.

